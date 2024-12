Sofia Coppola lance sa propre collection de beaux livres (et l’un d’entre eux rend hommage à Chanel) !

Il y a un an tout rond, Sofia Coppola rameutait une foule compacte de fans devant la librairie 0fr., à Paris, pour la signature de son premier livre d’archives. Le succès de cette bible retraçant des années de carrière est tel que la cinéaste compte bien récidiver (et plutôt deux fois qu’une), en lançant sa propre collection d’ouvrages au sein de sa maison d’édition, MACK. Des livres sur son travail, mais pas que ! Chez Important Flowers — le petit nom de la collection — on parlera aussi bien cinéma que photographie, art ou mode. Oh, et il y aura aussi de la (très) jolie papeterie !

Deux beaux-livres et un agenda 2025

Dans le sillage de son premier ouvrage, la réalisatrice s’empare une nouvelle fois de ses archives pour l’élaboration de The Virgin Suicides, à paraître en avril 2025 (et déjà dispo en précommande sur le site de l’éditeur). Dans le livre, les fans retrouveront toutes les photos de tournage capturées par Corinne Day, accompagnées de textes inédits de Sofia Coppola et Jeffrey Eugenides, l’auteur du roman original ayant inspiré le film.

À venir également, avec une parution prévue en juillet 2025, le livre Chanel Haute Couture, conçu comme un immense collage imaginé par la réalisatrice, très proche de la maison depuis son stage dans les ateliers parisiens à l’âge de 15 ans. Retraçant des années de travail, jusqu’au départ de Virginie Viard, les quelque 450 pages du livre mêlent croquis, photographies et archives exclusives.

Last but not least, un planner 2025 où noter vos rendez-vous et envies est déjà sorti ! À Paris, vous pouvez vous le procurer dans les meilleures librairies d’art de la capitale : chez Yvon Lambert, à la Librairie sans titre ou à la boutique de la MEP. Ou en ligne depuis leurs e-shops !