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Une soirée électronique immersive à 360° va avoir lieu dans un nouveau lieu installé dans une halle industrielle de 11 000 mètres carrés

Avec, comme à chaque millésime, en guest star, ce système sonore multidimensionnel qui câline tendrement l’ouïe des noceurs.

Écrit par
La Rédaction
Monnaie de Paris
© Romain Guede | Pendant une soirée FIP x Dure Vie à la Monnaie de Paris
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Le 12 décembre, les Grandes Serres de Pantin auront droit à leur dose d’engrais électronique ! Dans le sillage de leur ouverture officielle prévue le 6 novembre, ce nouveau lieu culturel (ascendant bureaux) planté dans une halle industrielle de 11 000 mètres carrés accueillera une nouvelle cuvée FIP 360, le format électronique de la radio publique organisée en collab avec le média/agence Dure Vie. Avec, comme à chaque millésime, en guest star, ce système sonore multidimensionnel qui câline tendrement l’ouïe des noceurs.

Une prog entre les générations électroniques et les échelles de notoriété

Pour animer les enceintes, les orgas ont convié sept noms frayant entre les générations électroniques et les échelles de notoriété : on croisera par exemple la culte Kittin pour une leçon d’electroclash ; l’Australienne Haai et ses sets tirant tous les coins stylistiques ; le live de Marta, duo un peu techno, un peu violon, un peu batterie ; Yenkov pour un pan bien techno ; ainsi qu’un B2B2B entre les DJs Jacky Jeane, Olga B. et Lastvuska, qui devrait sonner house, dub, techno et même ambient. Bonne récolte !

Quand ? Le samedi 12 décembre 2026
Où ? Les Grandes Serres de Pantin, 1 rue du Cheval Blanc, 93500 Pantin
Combien ? à partir de 22 € (billetterie ici)

Pour découvrir notre dossier des clubs où aller, c'est par ici.

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