Sortez les casquettes : l’an prochain, un spectacle de danse Peaky Blinders sera joué à la Seine Musicale

« By order of ! » Dans le sillage des créations consacrées à La Haine ou à Jeff Buckley, la Seine Musicale continuera en 2025 à accueillir des adaptations d’œuvres culturelles avec la venue (du 11 au 30 mars) dans la capitale du spectacle dansé issu de la série Peaky Blinders.

Initialement adaptée en 2022 à Londres - pour info, nos collègues de Time Out Londres lui ont mis la note de 4 étoiles, cette œuvre, intitulée Peaky Blinders : The Redemption of Thomas Shelby, a été façonnée par Benoit Swan Pouffer, directeur artistique de la compagnie de danse Rambert, lui-même secondé par le scénariste de la série, Steven Knight.

Une adaptation avec 18 danseurs

Sur scène, on retrouve une troupe de 18 danseurs qui reprendront en ballet les rôles de Tommy Shelby, de sa famille, de ses amis, de ses amours et (surtout) de ses emmerdes. Sur le plan spatio-temporel, le spectacle débute dans les tranchées de la Grande Guerre, où prennent racine les futurs troubles psychologiques des héros, avant de suivre leur retour en Grande-Bretagne (précisément à Birmingham), au plus près de leurs magouilles, embrouilles et carrières politiques.

En ce qui concerne la bande originale, composée par l’Américain Roman GianArthur, elle inclut les titres emblématiques de Nick Cave, Anna Calvi et The Last Shadow Puppets, utilisés dans la série. À vos casquettes : prêts, dansez !

Quand ? Du 11 au 30 mars 2025.

Où ? La Seine Musicale, Île Seguin, Boulogne-Billancourt.

Combien ? À partir de 39 € (billetterie ici).

Pour plus de spectacles d’ici la fin d’année

Oubliez les tutus, les pointes et les pas de bourrée (au moins jusqu’à votre prochain verre). En 2025 après J.-C., la scène ballet est peuplée de divines créatures aux styles et répertoires plus variés que votre iPod de terminale. Couronnés de bois de cerf ou coiffés de bonnets de bain, les danseurs du troisième millénaire font du hip-hop sur Casse-Noisette, organisent des raves dans des théâtres nationaux et transforment l’opéra en une vaste piscine à boules. Dans cette sélection hivernale (à retrouver ici), découvrez des spectacles qui donnent envie d’y plonger et d’en voir encore plus. Ce monde ou rien.