Soukmachines ouvre une guinguette dans la cour d'une ancienne usine de charcuterie

Dès qu'il s'agit d'ouverture de lieux de qualité Label Rouge, Soukmachines nous prend rarement pour des jambons. Si les festivités pour ses quinze ans ont pris l'année dernière un sacré coup dans l'aile, le collectif ne s'est pas laissé abattre et ouvre à partir de ce week-end une guinguette dans la cour du PRéàVIE, cette ancienne usine de salaisons située au Pré-Saint-Gervais et reconvertie temporairement en ateliers d'artisans et d'artistes.

On vous prévient de suite, avec ces 500 mètres carrés, cette guinguette n'a pas vocation à jouer dans la festive cour de sa cousine Halle Papin. Ici, on sera davantage dans une ambiance « buvette du coin » nous glisse Yoann Till, le grand manitou de Soukmachines. Et qu'est-ce qu'on y fait à la buvette du coin ? On y boit des coups tranquille, on mange pour éponger et on taille la bavette avec les habitués. En l'occurence, à PRéàVIE, les piliers de bar ce sont les plus de 200 résidents artistes, qui organiseront régulièrement des visites guidées du lieu de 3 000 mètres carrés, qui paraît-il envoie du pâté.

Pour la programmation, si tout est en train de se goupiller, on sait déjà qu'on aura droit à des ateliers mis sur pied par les résidents, des projections, des barbecues, des concerts et les sempiternels marchés. La date de péremption est annoncée pour la mi-septembre, avant que la suite se conjugue en logements. Mais on commence à bien connaître Soukmachines et les dates de fermeture, alors bon… Affaire à suivre !

Quoi ? Ouverture de la guinguette du PRéàVIE

Quand ? Samedi 22 mai 2021, de A partir du samedi 22 mai 2021, de midi à 21h et dimanche 23 mai, de midi à 20h. Puis tous les week-ends jusqu'à mi-septembre, samedi, de midi à minuit et dimanche, de midi à 20h.

Où ? PRéàVIE, 25 rue Danton, 93310 Le Pré-Saint-Gervais

Combien ? Entrée libre. Pour les visites guidées, inscription ici.