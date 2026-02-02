Soyez vifs comme le Cheval de Feu : les résas pour le diner de la Bao Family chez Tang Frères ouvrent aujourd’hui !

Pour le Nouvel An lunaire 2026, un banquet événement dans le magasin de l’avenue d’Ivry est organisé par la Bao Family

Départ des défilés, rayons débordants d’offrandes carmin, illuminations du quartier… Tang Frères a toujours été au cœur des célébrations du nouvel An lunaire dans le Chinatown du 13e, mais attention : en 2026, cela va monter encore d’un cran ! Car cette année, à l’occasion de son demi-siècle d’existence (ça en fait des litres de sauce soja transportés !), la société créée par les frères Bou et Bounmy Rattanavan, Laotiens d’origine chinoise, organise un événement exceptionnel : transformer son grand magasin de l’avenue d’Ivry en salle de banquet !

En partenariat avec la Bao Family, le 19 février à partir de 20 h 45, vous allez pouvoir vous attabler au milieu des sauces étranges et des épices dépaysantes pour un repas forcément exceptionnel préparé par la cheffe sino-américaine Zoey Xinyi Gong, venue de Shanghai. Le thème de ce menu en sept temps (50€) ? Les sauces et la médecine traditionnelle ! On peut s'avancer que vous n'avez jamais ça ! Mais il va falloir être rapide comme le Cheval de feu – animal de cette nouvelle année – pour attraper des résas ouvertes à partir de midi aujourd’hui !

Quand ? 19 février à 20h45

Où ? 48 avenue d’Ivry, Paris 13e

Réservation ici