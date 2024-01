Résolution de la nouvelle année : ressortez les dragons ! Rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour vous enjoindre à vous (re)coltiner Game of Thrones, mais pour annoncer les festivités du nouvel an lunaire ! Un événement qui célébrera du 8 au 25 février l’arrivée du printemps et du Dragon de bois – on est actuellement en plein millésime du Lapin d’eau. Pendant deux semaines, plusieurs quartiers parisiens vont s’animer au rythme des défilés, food markets, cocktails et autres danses du lion. On vous a sélectionné cinq plans pour réussir votre intégration dans la grande famille du Dragon de bois.