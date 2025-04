Ça fait quelques semaines qu’on sait qu’on prendra pour la dernière fois le Macki cette année. Et depuis ce jeudi midi, on sait avec qui puisque l’enfant festivalier issu de l’amour entre le collectif La Mamie’s et le label Cracki a déplié l’affiche de sa “Last Dance”, prévue les 14 et 15 juin dans le parc de la Bergère à Bobigny. Une dernière prog en forme de manifeste d’une décennie de festivals qui auront arpenté toutes les crêtes stylistiques, privilégiant les noms téméraires (et un peu hype) aux blazes rutilants.

Quel beau panorama

Cela donne un panorama où se côtoient le DJ GREG et ses beats synco(u)pés de mille influences ; le rock psyché made in 60’s du trio Collignon ; les éclectiques (mais toujours sous percus) selectas de la DJ Saari ; Sandy B, pionnier du kwaito, cette house downtempo sud-af apparue dans les années 1990 ; ou la DJ Jeune Pouce, dont les sets hip-hop (au sens large) ont le pouvoir de ravager les fosses. Autres blazes qui nous font de l'œil : Ruby Savage et ses piques disco 4.0, Beatrice M. et ses sons expé entre dubstep et techno, ou encore le furibard duo punkoperreo Caos808.

Et forcément, comme c’est un pot de départ, le Macki fait revenir les proches comme Danilo Plessow (aka MCDE) pour un B2B avec un secret guest apparemment bien connu du Macki (Antal, c’est toi ?) ; le collectif Tweak Soundsystem et sa sono de haute tenue (dont on vous parlait ici) ; ou Ceephax Acid Crew, le projet du petit frère de Squarepusher devenu sorcier de l’acid.

En before, les Boat Parties seront animées par les collectifs Vénus Club, Bavardages et Fase (fka Club Theory), tandis que le soundsystem Rhizome posera ses caissons pour l’after dans un lieu encore secret, avec les DJ Blanca Brusci, EGNA et Trae Joly. Après ça, ce sera définitivement fini pour le Macki, il sera alors temps de sortir la boîte à souvenirs.

Quand ? les 14 et 15 juin 2025.

Où ? parc de la Bergère, chemin Latéral, 93000 Bobigny.