Sortez les mouchoirs : le Macki annonce la fin du festival avec une dernière édition en fanfare

Le Macki, c’est fini ! C’est avec l’intonation d’Hervé Villard - +1 pour la ref de vieux – et des trémolos dans la voix qu’on vient vous annoncer la fin du Macki Festival ! Ce vendredi matin, l’équipe derrière le glorieux rejeton issu de l’union entre le collectif la Mamie’s et le label Cracki Records a révélé que sa douzième édition prévue les 14 et 15 juin serait sa dernière.

Une ultime édition

Mais avant d’éteindre les lumières, le raout prendra le maquis (oh oh) une ultime fois, non pas dans son fief historique du parc de Carrières-sur-Seine, mais dans le parc de la Bergère de Bobigny, lui aussi bien connu des suiveurs du OFF.

Le temps de digérer, on vous glisse quelques infos : la prog, comme toujours garnie de noms téméraires slalomant sur toutes les crêtes stylistiques, dont plusieurs déjà vus au festival, sera lâchée début avril ; la billetterie est d’ores et déjà en ligne, avec uniquement des pass week-end disponibles ; et enfin, on pourra une dernière fois venir en bateau au festival sur les Macki Boats. La fin d’une époque est proche, il vous appartient de la clôturer comme il se doit.

Quand ? les 14 et 15 juin 2025.

Où ? parc de la Bergère, chemin Latéral, 93000 Bobigny.

Combien ? à partir de 35 €