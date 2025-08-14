Sur la Petite Ceinture, un festival pour mater des documentaires gratos en plein air

Les documentaires ont la cote en ce moment sur les plateformes de streaming, mais ça fait déjà huit ans que le festival Gare aux Docs les met en avant avec son cinéma en plein air tous les étés sur les rails de la Petite Ceinture, à la REcyclerie dans le 18e.

Cette nouvelle édition a démarré en juillet avec comme d’habitude des projections tous les vendredis et samedis jusqu’au 30 août. L’événement, en accès libre, propose une prog toujours aussi engagée, notamment dans les luttes environnementales.

Voici le programme des trois dernières dates : les 15-16 août, on pourra voir Nature : pour une réconciliation de Yann Arthus Bertrand, un appel poétique à réinventer notre façon d’habiter la Terre. Les 22-23 août, ce sera Démocratie(s)? de Henri Poulain, un documentaire qui interroge l’état et l’avenir de la démocratie à travers le monde. Et les 29-30 août sera projeté Il fait nuit en Amérique d’Ana Vaz, une méditation sur notre rapport aux animaux et au vivant, à travers le quotidien d’un zoo de Brasilia.

La billetterie est ouverte le matin de chaque séance, et évidemment, les places partent vite. Soyez vif !

Quand ? le vendredi et le samedi jusqu’au 30 août.

Où ? la REcyclerie, 83 boulevard Ornano, Paris 18e.

Combien ? Gratuit, sur réservation (billetterie)