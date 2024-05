Sur le canal, ce temple du bao burger fête ses 10 ans avec un casting grand luxe

Où trouver sur la même carte Mory Sacko, Sho Miyashita de Haikara ou Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi de The Social Food ? Non pas dans quelques festivals exclusifs, mais chez Siseng ! En 2014, Stéphane Siseng était le premier à Paris à importer la nouvelle lubie des foodies de HK : le bao burger. Dix ans plus tard, les baos sont partout et Siseng toujours là !

Pour fêter cette décennie de fusion asiatique pétaradante, ce petit comptoir brutaliste du canal s'acoquine avec Julien Pham (Phamily first) et propose un menu anniversaire où chacun des dix invités propose une recette perso. Mory Sacko signe ainsi un bao au poulet frit et mafé ; The Social Food un bao à la sardine en papillon pané ; Haikara un hand roll au saumon mariné et fruit de la passion ; Lao Siam un tsukune de bœuf au barbecue ; Sonny’s Pizza une pizzette à la sauce tomate laotienne et crumble de riz toasté…

A noter que la carte met aussi en lumière la maman du patron et le sous-chef sri-lankais du resto ! Le dimanche 9 juin, le resto bascule en mode bamboche de quartier avec des DJ toute la journée, pas de tables et un bao spécial 10 ans conçu par tous les invités. Bao anniversaire, Siseng !

Où ? 82 quai de Jemmapes, Paris 10e.

Quand ? du 31 mai au 9 juin.

