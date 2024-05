Taylor Swift à Paris : horaires, dates, set list et tout ce qu'il faut savoir sur le Eras Tour

Swifties parisiennes, c’est le moment : l’Eras Tour est là !

Après deux mois de pause et un album plus tard, Taylor Swift est de retour en Europe avec la tournée la plus lucrative de l’histoire, qui débutera avec quatre concerts à Paname. Setlist, horaires, moyens pour choper des tickets de dernière minute, voici tout ce qu’il faut savoir sur les prochains concerts de Taylor Swift à Paris.

Quand ont lieu les concerts parisiens de Taylor Swift ?

L’Américaine débute la partie européenne de son Eras Tour à la Défense Arena les 9, 10, 11 et 12 mai.

A quelle heure sera-t-elle sur scène ?

Les portes de la salle ouvrent à 16h45, les festivités débuteront à 18h30. Pour l’arrivée de Taylor ? Si l’on se fie aux dates précédentes, ça sera entre 19h30 et 20h.

A quelle heure se termine le concert ?

En comptant entre 3h15 et 3h45 de show, celui-ci devrait se finir aux alentours de 23h. Tout dépend des surprises et invités que Taylor a prévu.

Reste-t-il des billets ?

Officiellement non, ceux-ci s’étant arrachés en quelques secondes il y a plusieurs mois. Il reste encore quelques tickets sur les sites de reventes StubHub, Vivid Seats, Viagogo et Seatpick. Ultime chance : des places de dernières minutes ont été remises en vente en catimini, eu égard à la nouvelle configuration de la scène.

© Brian Friedman / Shutterstock.com

Combien coûtaient les billets ?

Pour les chanceuses et les chanceux, ils ont dû débourser entre 69 € et 774 € (!) pour les tickets VIP. Actuellement, à la Bourse Taylor, il faut se délester d’environ 250 € (sur Seatpick et Stubhub) pour en dégoter un.

Quelle est la setlist de la tournée ?

Lors de ses précédents concerts, la chanteuse a joué 44 chansons issues de ses dix albums. Cependant avec la sortie de son skeud The Tortured Poets Department, les spectateurs pourraient avoir droit à un nouveau set.

Pour vous donner une idée, voici la setlist complète du Eras Tour, dans l'ordre, basée sur le concert de Singapour :

Lover

Miss Americana & The Heartbreak Prince (version courte) Cruel Summer The Man You Need To Calm Down (version courte) Lover The Archer

Fearless

Fearless (version courte) You Belong With Me Love Story

Evermore

tis the damn season willow marjorie (version courte) champagne problems tolerate it

Reputation

…Ready For It? Delicate Don't Blame Me Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted Long Live

Red

22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 Minute Version)

Folklore

the 1 betty the last great american dynasty august illicit affairs (version courte) my tears ricochet cardigan

1989

Style Blank Space Shake It Off Wildest Dreams (version courte) Bad Blood (version courte)

Surprise songs

Tim Mcgraw/cowboy like me (version acoustique à la guitare (medley) mirrorball/epiphany (version acoustique au piano/medley)

Midnights

Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

Qui jouera en première partie ?

C’est le groupe de pop-punk Paramore qui ouvrira pour toutes les dates de Taylor en Europe.

Des objets interdits dans la salle ?

Parmi les objets bannis de la Défense Arena : les sacs à dos, les sacs de sport, les casques de moto et autres objets contendants. A signaler que des casiers sont disponibles sur place.

Et la suite de la tournée européenne ?

Si elle commence à Paris le 9 mai, elle se terminera le 20 août à Wembley à Londres. Et voici la liste complète des dates de Taylor Swift.

17, 18, 19 mai - Friends Arena à Stockholm, Suède

24, 25 mai - Estadio Da Luz à Lisbonne, Portugal

29 et 30 mai - Stade Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne

2, 3 juin - Groupama Stadium à Lyon, France

7, 8, 9 juin - Scottish Gas Murrayfield Stadium à Édimbourg, Royaume-Uni

13, 14, 15 juin - Stade Anfield à Liverpool, Royaume-Uni

18 juin - Principality Stadium à Cardiff, Royaume-Uni

21, 22, 23 juin - Stade de Wembley à Londres, Royaume-Uni

28, 29, 30 juin - Aviva Stadium à Dublin, Irlande

4, 5, 6 juillet - Johan Cruijff Arena à Amsterdam, Pays-Bas

9, 10 juillet - Stadion Letzigrund Zurich à Zurich, Suisse

13, 14 juillet - Stade San Siro à Milan, Italie

17, 18, 19 juillet - Veltins-Arena à Gelsenkirchen, Allemagne

23, 24 juillet - Volksparkstadion à Hambourg, Allemagne

27, 28 juillet - Olympiastadion de Munich, Allemagne