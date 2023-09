Temple du live à Pigalle, le NoPi se réincarne dans le Sub

Le 5 octobre, le Sub ouvre ses portes au 3 place de Clichy. Les plus affûtés sur les adresses parisiennes vont s’exclamer in petto « Mais c’est l’adresse du NoPi ! », tandis que les balèzes en Scrabble auront tout de suite repéré que Sub est l’anagramme de Bus (Palladium). Alors quoi, le NoPi arrive au terminus pour laisser la place à un Bus bis ? Surtout qu’à la direction artistique, on retrouve Cyrille Bodin, qui a fait les belles nuits de la salle rock de la rue Blanche (aujourd’hui détruite) pendant les années 2010.

Bien sûr, ce n’est pas si simple. Tel un enfant de l’amour, le Sub, propriété de Paris Society, va mixer les gènes des deux adresses. Du NoPi, on retrouve les concerts et la passion du classic rock et du funk, ainsi que le Monsieur Loyal Nicolas Ullman. Et côté Bus, on retrouve le fidèle physio Elvis avec barbe et tatouage et un DJ pour finir la nuit (en l’occurrence Thomas Laverne). Au programme du week-end d’ouverture, des groupes qui ont régalé le NoPi : Family Affair (avec Raoul Chichin) et Luciano and the Clouds. Voilà une collab qui promet !

Où ? Sub, 3 place de Clichy Paris.

Quand ? à partir du 5 octobre du jeudi au samedi de 21h à 5h.

Combien ? 10 € l’entrée.