Theodora en feu aux Flammes 2026 : voici le palmarès des awards du rap français

La chanteuse a fait une nouvelle razzia en récoltant cinq trophées dans la soirée !

La boss, c’est toujours Theodora ! Après ses quatre Victoires de la musique en février, la chanteuse a fait une nouvelle razzia avec cinq trophées récoltés lors de la cérémonie des Flammes 2026 qui se déroulait jeudi 23 avril à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Theodora a été récompensée dans les catégories Clip de l’année, Album nouvelle pop, Album Spotify de l’année, Meilleure pochette d’album et Artiste féminine de l’année, surpassant Aya Nakamura. Gims a remporté de son côté la Flamme de l’artiste masculin de l’année, mais le rappeur, mis en examen récemment, n’était pas présent dans la salle. Autre absent, Werenoi, mort en mai 2025, qui a reçu à titre posthume la Flamme de l’album rap de l’année pour Diamant Noir. Un hommage a aussi été rendu à Calbo, le rappeur du mythique groupe Arsenik, décédé en début d’année.

Dans les autres catégories, le Belge Hamza, qui cumulait sept nominations, remporte celle du Morceau de l’année pour son tube « Kyky2Bondy », Meryl & Eva celle du Morceau de musique caribéenne pour « Coco Chanel », tandis que Fallon et L2B sont les Révélations féminine et masculine de l’année.

Le palmarès complet :

Morceau de l’année : « Kyky2Bondy », de Hamza

Artiste féminine de l’année : Theodora

Artiste masculin de l’année : Gims

Album Spotify de l’année : Mega BBL de Theodora

Album rap : Diamant Noir de Werenoi

Performance rap : « Sierra Leone » de Timar

Révélation féminine : Fallon

Révélation masculine : L2B

Compositeur de l’année : Junior Alaprod

Featuring : « Kat » de Gazo ft La Rvfleuse

Clip de l’année : « Fashion Designa » de Theodora

Musique africaine ou d’inspiration africaine : « Number One » d’Himra & Minz

Album nouvelle pop : Mega BBL de Theodora

Morceau R&B : « Solide » de Ronisia

Morceau des musiques caribéenne ou d’inspiration caribéenne : « Coco Chanel » de Meryl & Eva

Flamme éternelle : LIM

Rayonnement international : Lacrim

Engagement Social : Banlieues Climat

Producteur de spectacle : Simon et Morgan - Non Stop Productions

Label de l'année : All Points Label Services

Label indépendant de l'année: La Triade

Stratégie de lancement d'album de l'année : Gims