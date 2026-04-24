Theodora en feu aux Flammes 2026 : voici le palmarès des awards du rap français

[category]
[title]
La chanteuse a fait une nouvelle razzia en récoltant cinq trophées dans la soirée !
La boss, c’est toujours Theodora ! Après ses quatre Victoires de la musique en février, la chanteuse a fait une nouvelle razzia avec cinq trophées récoltés lors de la cérémonie des Flammes 2026 qui se déroulait jeudi 23 avril à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
Theodora a été récompensée dans les catégories Clip de l’année, Album nouvelle pop, Album Spotify de l’année, Meilleure pochette d’album et Artiste féminine de l’année, surpassant Aya Nakamura. Gims a remporté de son côté la Flamme de l’artiste masculin de l’année, mais le rappeur, mis en examen récemment, n’était pas présent dans la salle. Autre absent, Werenoi, mort en mai 2025, qui a reçu à titre posthume la Flamme de l’album rap de l’année pour Diamant Noir. Un hommage a aussi été rendu à Calbo, le rappeur du mythique groupe Arsenik, décédé en début d’année.
Dans les autres catégories, le Belge Hamza, qui cumulait sept nominations, remporte celle du Morceau de l’année pour son tube « Kyky2Bondy », Meryl & Eva celle du Morceau de musique caribéenne pour « Coco Chanel », tandis que Fallon et L2B sont les Révélations féminine et masculine de l’année.
Le palmarès complet :
Morceau de l’année : « Kyky2Bondy », de Hamza
Artiste féminine de l’année : Theodora
Artiste masculin de l’année : Gims
Album Spotify de l’année : Mega BBL de Theodora
Album rap : Diamant Noir de Werenoi
Performance rap : « Sierra Leone » de Timar
Révélation féminine : Fallon
Révélation masculine : L2B
Compositeur de l’année : Junior Alaprod
Featuring : « Kat » de Gazo ft La Rvfleuse
Clip de l’année : « Fashion Designa » de Theodora
Musique africaine ou d’inspiration africaine : « Number One » d’Himra & Minz
Album nouvelle pop : Mega BBL de Theodora
Morceau R&B : « Solide » de Ronisia
Morceau des musiques caribéenne ou d’inspiration caribéenne : « Coco Chanel » de Meryl & Eva
Flamme éternelle : LIM
Rayonnement international : Lacrim
Engagement Social : Banlieues Climat
Producteur de spectacle : Simon et Morgan - Non Stop Productions
Label de l'année : All Points Label Services
Label indépendant de l'année: La Triade
Stratégie de lancement d'album de l'année : Gims
[category]
[title]
Discover Time Out original video