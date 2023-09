Le Théâtre de la Ville vous invite à passer la nuit avec Thomas Bangalter et (LA)HORDE !

Au théâtre de la Ville, Paris veille et s’éveille. Les samedi 7 et dimanche 8 octobre, l’institution entièrement retapée fêtera son baptême du jeu avec plus de 24 heures de spectacles dans ses espaces, entre théâtre, danse et musique. Après avoir ambiancé la place du Châtelet tous les week-ends depuis le début du mois de septembre, cette Grande Veillée sera le point d’orgue de sa réjouissante réouverture.

Parmi les artistes qui s’approprieront les espaces du théâtre dans ce relais d’anthologie, que des numéros 10. Pour ouvrir le bal, le metteur en scène superstar Bob Wilson et la chanteuse brésilienne Flavia Coelho se partageront la grande scène du théâtre, avant de passer le relais à (LA)HORDE et à une flopée de chorégraphes et danseurs. Côté théâtre, le directeur de l’institution, Emmanuel Demarcy-Mota, présentera deux versions revisitées de ses récents spectacles : Ionesco Suite et Les Fantômes de Naples.



L’ex-Daft Punk Thomas Bangalter – qui a composé la musique des Mythologies d’Angelin Preljocaj – présentera quant à lui une nouvelle création sonore pour 32 danseurs en exclu, à 4h du matin, pour les plus téméraires (c’est-à-dire les meilleurs) d’entre vous. Si vous êtes encore en vie après ça, le chorégraphe Hofesh Shechter vous attend à 6h dans le hall du théâtre pour une classe de danse.

Bref, vous n’avez pas le droit de louper ça. Alors réservez vite vos places gratuites sur le site du théâtre de la Ville.





Festival de la Place © Nadege Le Lezec

Quoi ? La Grande Veillée

Où ? Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt

Quand ? Les 7 et 8 octobre 2023

Combien ? Gratuit sur réservation