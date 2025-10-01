Lundi soir, Time Out et Sauced ont retourné le 11e avec une block party chez Rori, la pizzeria so new-yorkaise nommée à nos derniers Food & Drink Awards. Pour le premier jour de Fashion Week, histoire de transformer la rue en dancefloor éphémère, on a débarqué avec des caisses de vin nat, des platines et du merch, dont ce magnifique bomber Schott x Time Out spécialement conçu pour l’occasion.



Aux platines, un line-up franco-ricain de haut vol, entre hip-hop, house et reggaeton : The Whooligan, Out.Of.Office, Tonak, Yambow et Warren Ko. Et pour nourrir la fête, l’amitié transatlantique est passée par le four : Rori et L’Industrie (comptoir culte de New York) ont créé des pizzas à quatre mains. Au menu : brie-oignons, figues-pancetta fumée ou tomate-burrata. Bref, hier soir c’était pizzas, vins nature et gros son.

© Syrine Ben Slimane pour Time Out

