Time Out organise le plus grand banquet national en ligne !

Les plus grands chefs et musiciens de France réunis par Time Out dans la plus grande cuisine de France... via la magie d’Instagram et Facebook ! Le jeudi 17 décembre, de 20h à 21h, c’est #lafetedanstacuisine !

Le message est simple : on ne les oublie pas ! Dans ce contexte de crise, Time Out a décidé de la jouer solidaire en mettant un coup de projo sur deux secteurs chers au magazine : la restauration et la musique. Une façon de faire parler des chefs, artisans producteurs, sommeliers, mixologues... Mais aussi DJs, groupes de musiques, chanteurs… En ces temps où le couvre-feu imposé rajoute encore une difficulté supplémentaire !

Epaulés par nos copains du collectif de musique Dure Vie et l’agence événementielle food Tellement Oui, on se la joue Guiness des Records avec le plus grand banquet virtuel du confinement.

Les plus grands chefs et zicos en live, de 20h à 21h !

Ce jeudi 17 décembre à partir de 20h et jusqu’à 21h, depuis le compte Instagram ou Facebook de son choix, chaque chef participant fait une story ou un live, en se filmant depuis une cuisine sur fond de musique. L'occasion de s’incruster dans la cuisine des chefs (vieux fantasme) et de découvrir leurs goûts musicaux à travers des pairings aux petits oignons !

Depuis notre compte Instagram (@timeoutparis) on diffusera de 20h à 21h un live du plus britannique des chefs parisiens, aka Gregory Marchand (Frenchie, Frenchie To Go...) Lequel accueillera dans sa cuisine la DJ hip hop Andy 4000, qui balancera du gros rap.

Et sur le compte de @durevie, un dîner à six mains (et six pieds !) réunira Alexandre Marchon et les artistes Martin Munier (@martinmunier) et Léo Pol (@leopolmusic)... Pendant que le prodige de la house Bellaire (@bellairemusic) présentera en exclu son dernier album ! Lourd.

Ecaterina Paraschiv (Ibrik, Paris) par © Emilie Franzo





Avant-goût de ce qui vous attend demain soir…

Le chef Masahide Ikuta (@masaikuta) des Enfants du Marché s’incruste chez son acolyte Michael Grosman (@michaelgrosman) aux côtés d’un-demi Polo & Pan (Alexandre Grynszpan, de @poloandpan)… Et du trublion étoilé et multi-tatoué Guillaume Sanchez (@osanchaise) qui chantera en playback avec la joyeuse bande ! Rendez-vous sur le compte Instagram des Enfants du Marché (@lesenfantsdumarche).

© Les Enfants du Marché, Paris

Julien Sebbag, réinventeur du festaurant, s’invite lui chez Onii San (@oniisanizakaya) pour concocter un sandwich à pleurer, avec le thon frais et les sakés de la team, en plein take away… Pendant qu’un des fondateurs de @The_ French_Bastards mixera de la grosse techno berlinoise. Et fourni aussi le pain pour la recette ! Rendez-vous sur le compte Instagram de Julien : @juliensebbag.

Le brillantissime Martin Maumet (@martinmaumet), chef du KGB (@kitchengaleriebis), jouera du piano depuis le compte Insta du resto. Et nous fera un petit clin d'œil de Noël... Surprise !

Le très discret mais balèze lyonnais Mathieu Rostaing-Tayard (@matrostaingtayard), qui signe pour le Silencio à la Maison un menu testé et validé par nos soins, nous fera un petit coucou sur le live du truculent journaliste italien Andrea Petrini, co-fondateur des World Restaurant Awards… Tout ça donc sur le compte du @silencio_club.

© Datscha Underground, Paris

La fine équipe de Petit et Gros Bao nous tapera un giga karaoké sur leur compte Instagram @bao.family... Ecaterina Paraschiv, la cool cheffe de @ibrikparis balancera du hip hop roumain…

Parmi les autres chef.fe.s parisiens qui ont répondu à l'appel : Nicolas Guinebert, aux fourneaux de PNY (depuis @pnyburger), Nathan Helo le chef de Dupin (@dupin.restaurant), Olive Davoux de Sur Mer (@surmer.restaurant), Sara Boukhaled de @maisongazelle, Stéphane Jégo de L’Ami Jean (@l_ami_jean), la team du Syndicat, Bisou avec Margot Lecarpentier de Combat (pour un live commun spécial cocktails), Coyo Taco, Mikaela Liaroutsos (Etsi), etc. Ils seront tous là !

Arles, Marseille, Toulouse… Et même Marrakech et Saint-Barth !

Une fois n’est pas coutume, Time Out Paris s’aventure en région et devient Time Out France le temps de cette soirée très spéciale. Et jusqu’à Marrakech et à Saint-Barthélemy ! Les Internets n’ayant pas de frontière, comme la cuisine et la musique.



A Arles, depuis son compte @armsfeelgood, le chef Armand Arnal, au piano du célèbre étoilé La Chassagnette (@chassagnette) depuis 2006, nous régalera depuis sa cuisine avec un copain musicien funk connu (motus !). A Toulouse, le prodigieux Aziz Mokhtari (@les_ptits_fayots) salué à maintes reprises par une presse dithyrambique, nous apprendra à mitonner sur fond d’electro un porn maki de noix de saint jacques au foie gras… De quoi pimper la table du réveillon ! Marseille ne sera pas en reste, avec Alexandre Mazzia de AM restaurant (deux étoiles Michelin). Rendez-vous sur @alexandremazzia !

© Alexandre Mazzia (AM restaurant)

La jeune et ultra-talentueuse cheffe pâtissière de Contraste (@restaurant.contraste), Tess Evans-Mialet (@tess_evansmialet) nous fera rêver depuis les Caraïbes ! La protégée de Stéphane Manigold (@stephane_manigold) est partie « filer un coup de main à une copine qui ouvre un resto sur l’ile » (le pied !) et nous a concocté une carte postale video tropicool.



Enfin, en exclusivité interplanétaire, le chef Akrame Benallal nous fait découvrir en avant-première son prochain restaurant Shirvan à Marrakech, qui ouvre le 20 décembre prochain dans le décor à couper le souffle du Mandarin Oriental Marrakech @mo_marrakech. Après Paris, Manille, Hong Kong… C’est dans le Perle du Sud qu’il pose ses valises de voyageur compulsif ! Rendez-vous sur @akrame_benallal. On sait pas vous, mais nous, on a déjà faim.

La line-up détaillée et actualisée en temps réel est annoncée en story sur @timeoutparis et l’événement Facebook