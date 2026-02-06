Time Out Paris lance son premier vin nature avec Chop Chop

Vous connaissiez Time Out incollable sur les meilleures tables de Paris, les teufs ou les expos à ne pas manquer. Préparez-vous à Time Out collé sur une bouteille car voilà son premier vin, un assemblage de cépages du Sud et de gamay du Beaujolais pour une centaine de quilles immanquables avec ces étiquettes signées WWWesh Studio ! L’assemblage, la vinification et l’élevage ont été assurés en Auvergne par Patrick Bouju et Justine Loiseau, figures du vin nature français. Et où va-t-on le trouver, ce vin ? En exclu chez Chop Chop dans le 10e ! Houssine Bouchama, le directeur de Time Out Paris, explique ce projet hors norme.

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Comment est venue l’idée de faire un vin Time Out ?

L’histoire est partie d’un fantasme. Time Out, c’est avant tout un média de terrain – voire de terroir ! – parisien. On chronique plus de 500 adresses par an, on parle de comptoirs, de savoir-faire, de partage et d’atmosphère. Le vin se trouve exactement à ce carrefour-là, un objet culturel et social. On a eu envie de pousser la logique jusqu’au bout en mettant Paname en bouteille.

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Pourquoi un partenariat avec Chop Chop ?

Chop Chop, c’est la définition même d’une adresse Time Out, ils ont d’ailleurs reçu le prix de la meilleure vibe lors de nos Food & Drink Awards. Voilà un bar à vin avec une poignée de bouteilles triées sur le volet, un restaurant sans chef et une kitchenette grande comme une boîte à chaussures : et pourtant s’y retrouve toute la jeunesse arty et multi-culti dans une ambiance de vernissage permanent. C’est aussi une histoire de copains. Avec le trio de fondateurs Julien Pham, Ismaël Jmili et Ramy Ndione, on partage la même vision de l’époque : inclusive, libre, sans codes figés. Et puis on adore le fait qu’ils sortent des stéréotypes du monde du vin. Bref, c’était une évidence de le faire avec Chop Chop et de le proposer en exclu chez eux.

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Qui sont les viticulteurs derrière ce vin ?

Il était inconcevable de faire un vin étiqueté Time Out qui ne soit pas un vin nature. Le nature n’est pas une posture pour nous. C’est une défense de tous les instants depuis des années : chez les cavistes, dans les restos, les bars à vin… Quand Ismaël de Chop Chop nous a proposé Justine Loiseau et Patrick Bouju du domaine La Bohème en Auvergne, on avait les yeux qui brillaient ! Voilà des boss du vin nature, des personnes que l’on admire, avec un immense amour des vignes et un profond respect du terroir. On voulait un vin avec une personnalité affirmée mais pas excluant, et ça, ils savent le faire mieux que personne ! Sans oublier que Justine Loiseau est une Parisienne exilée en Auvergne, que Patrick Bouju a fait des vins avec Action Bronson… On retrouve encore des liens urbains !

Qui s’est chargé de l’étiquette ?

On ne voulait pas d’une étiquette « jolie » ou décorative, mais quelque chose de très parisien, percutant, piochant dans les codes de la street et du rap. On reste dans cette idée d’hybrider les codes du vin et de la ville. WWWesh Studio, studio de création né à Bagnolet, cochait toutes les cases : un pied dans le numérique, l’autre dans la rue avec de l’imagination et de l’énergie à revendre. Et puis vous en connaissez beaucoup des étiquettes de vin avec la tour Eiffel ?