Time Out s’installe à Marseille et vous distille le meilleur de la ville

Sortez la crème solaire et arrêtez d’utiliser vos clignotants : Marseille rejoint la grande famille Time Out (334 villes à travers le monde !). Pour le lancement de ce Time Out Marseille, on vous a préparé un sommaire plus rempli que les Auffes un 15 août : les meilleures plages, le guide des festivals à ne pas manquer, la sélection des meilleures tables où se poser… Et tout un tas de critiques qui font l’ADN du média !

«Time Out Marseille reprend ce qui fait le succès de l’édition parisienne », explique Houssine Bouchama, directeur de Time Out France. « L’indépendance des critiques avec les additions payées, le ton enlevé des textes, la pertinence des sélections… Tout ce qu’il faut pour prendre le pouls d’une des villes les plus fascinantes d’Europe et en offrir le meilleur à nos lecteurs ! »

L’équipe qui noircit le site est composée de journalistes et de talents 100 % marseillais, qui connaissent la ville comme leurs espadrilles et proposent ce qui se fait de mieux sur la planète Marseille. « L’ambition n’est pas de se cantonner aux adresses ouvertes le mois dernier par des Parisiens pour des Parisiens, mais bien d’explorer tous les coins et recoins de cette cité foisonnante qui sera en ébullition pendant les JO ! »

Un compte Instagram et une soirée de lancement !

Des comptoirs popu aux tables gastro, des soirées intimistes aux festivals XXL, des expos d’art contemporain aux bars LGBTQI+ friendly… Autant dire que ça va taper tarpin large tant pour l’autochtone que pour le visiteur avide d’une bonne tranche de vie phocéenne. Plus de 150 contenus seront publiés dans les trois premiers mois, sur la ville évidemment, avec aussi des échappées à Aix-en-Provence, Arles, Cannes… Le tout traduit en anglais pour que les touristes en goguette sortent un peu la tête du Panier.

En plus du site web, Time Out a lancé un compte Instagram – on vous encourage à vous abonner ici si vous ne voulez pas en rater une miette ! Au menu, les mêmes adresses et sélections, avec des contenus inédits : portraits de chef(fe)s, tauliers et artistes ; vidéos avec celles et ceux qui rendent la ville plus verte ; décryptage des dernières tendances mode… « Nous avons également produit une mini-série avec la marque de cognac Hennessy, qu’on a appelée “Dans le Shaker de Marseille”. L’idée est de créer des cocktails pairing entre des talents locaux issus de la gastronomie et de la mixologie et Adama Ballo, brand ambassadeur France Hennessy.»



Pour fêter tout ça, Time Out s’installe en juin sur le toit de la « maison du fada » (la Cité radieuse du Corbusier) pour un dîner exceptionnel. Les assiettes seront cuisinées par Valentin Raffali, prodige passé par Livingston, et seront appairées avec les cocktails Hennessy et les bulles S. Pellegrino pour une pure expérience de fine dining.