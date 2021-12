Time Out vous dévoile les menus de son immense festival gastronomique

On vous l'annonçait il y a peu : pour célébrer ses 10 piges, Time Out Paris organise un immense raout gastronomique et prend possession de sept des meilleurs restaurants de la ville. Le temps d’une semaine, du 6 au 12 décembre, sept chefs vont vous concocter dans leur enceinte des menus spéciaux d’anniversaire avec, au programme, des cartes à rallonge (six plats chez Quinsou !) et des cocktails improbables.

Car oui, c’est la grande originalité de l’événement : certains de nos bartenders préférés vont concocter des cocktails pour chaque plat afin que vous ne mouriez pas de soif. C’est ainsi que Nicolas Goradesky (The Cambridge Public House) accompagne les bouchées à la vapeur au porc et aux crevettes de Gros Bao d’un gin to au sirop de shiso maison. Ou que la Palestinienne Ruba Khoury propose un cocktail à base de Grand Marnier, rhum infusé à l’ananas et aux épices et sirop de menthe pour accompagner les brochettes de bar de l’Israélienne Or Bitan (Dalia).

Bref, histoire de faire monter un peu plus la sauce, Time Out vous dévoile tout ce que vous allez manger durant cette perfect week. Attention, les places partent très vite, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Par ici pour réserver.

Jour 1 : Racines avec Simone Tondo et Franck Audoux [COMPLET]

Le menu comprend cinq plats et cinq cocktails / personne (90 €).

Amuses-bouches : Bouillon trompette-de-la-mort ; tempura langoustine mayo piment ; céleri-rave, foie gras rôti, choux rouge mariné

Plat #1 : Vitello tonnato

Cocktail #1 : "Francese 75" Gin Roku agastache, prosecco

Plat #2 : Bonite, endive et topinambour

Cocktail #2 : "Luco". Gin Roku mélisse, ortie, eau pétillante

Plat #3 : Saint-Jacques, épinards, feta et jus de viande

Cocktail #3 : "Un merveilleux lundi". Gin Roku sésame noir, thé gainmacha, clémentines de Sicile

Plat #4 : Ragoût sarde au safran

Cocktail #4 : "Red snapper". Gin Roku, tomato mix

Plat #5 : Ravioli courge

Cocktail #5 : "Campagne première". Gin Roku citron, verveine citron, blanc d’œuf

Plat #6 : Baba chocolat orange mini, tiramisu mini, panna cotta mini et citron caviar

© Anna Wanda Gogusey

Jour 2 : Quinsou avec Antonin Bonnet et Elena Zanon

Chaque menu dégustation comprend six plats et quatre cocktails / personne (145 €). Réserver.

Plat #1 : Huîtres spéciales n°3, fine gelée iodée et zeste d'orange

Plat #2 : Carpaccio de daurade royale, fenouil & aneth

Cocktail #1 : Grand Marnier, cordial clémentine, Campari, champagne

Plat #3 : Courges rôties & cédrat confit butternut en pickles, feuilles de cassis au vinaigre et moutarde

Plat #4 : Rouget barbet de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et poudre de gochugaro, bouillabaisse, purée de topinambour et choux noir de Toscane

Cocktail #2 : Grand Marnier, Makers

Plat #5 : Poulette de chez Béatrice Pasa, endives braisées, sauce amontilado & crème de citron

Cocktail #3 : Grand Marnier, rhum Trois Rivières infusé à la clémentine et lime, ginger beer

Plat #6 : Surprise à la châtaigne et clémentine corse, sorbet clémentine, chantilly vanillée

Cocktail #4 : Grand Marnier, tequila infusée aux feuilles de kombawa et jus de citron vert

© Anna Wanda Gogusey

Jour 3 : Bonne Aventure avec Alcidia Vulbeau et Jonathan Sabathé [COMPLET]

Chaque menu dégustation comprend six plats et six cocktails / personne (55 €).

Plat #1 : Accras de haddock mayo

Cocktail #1 : Rhum Trois Rivières, piments, poire pochée, hibiscus

Plat #2 : Flatbread, labné, olives de Kalamata, herbes aromatiques

Cocktail #2 : Rhum Trois Rivières, yuzu, tajette mexicaine, verjus

Plat #3 : Bouillon mirin, courge confite, foie gras, anguille fumée

Cocktail #3 : Rhum Trois Rivières, mezcal punch clarifié au lait de coco

Plat #4 : Bisque au bois d’Inde, seiche, haricots et gombo

Cocktail #4 : Rhum Trois Rivières, pickles ananas & betterave, poivre de Jamaïque

Plat #5 : Chèvre frais, miel, glace yaourt

Cocktail #5 : Rhum Trois Rivières, pamplemousse, réduction vinaigre balsamique, aquafaba, thym citron

Plat #6 : Sorbet, gâteau de carottes, gingembre

Cocktail #6 : Rhum Trois Rivières, épices, gingembre, citron confit (servi chaud)

© Anna Wanda Gogusey

Jour 4 : Les Enfants du Marché avec Masahide Ikuta, Michael Grosman et Thibault Massina

Chaque menu dégustation comprend quatre plats et quatre cocktails/personne (70 €). Réserver.

Plat #1 : Oursin breton, Saint-Jacques crue

Cocktail #1 : "Vin blanc". Rhum Trois Rivières Cuvée de l'Océan, vin blanc Bandol Blanc, eau d’huitres, jus de pomme clarifié, miel salé

Plat #2 : Soupe à l’oignon à la moelle gratiné au comté

Cocktail #2 : "Vin orange". Rhum Trois Rivières Double Wood, dry vermouth, vin orange Roucaillat 2016, sirop de macis

Plat #3 : Poisson noble laqué au miso Blanc

Cocktail #3 : "Rosé". Rhum Trois Rivières, vin rosé Leccia Patrimonio, sirop de pousse de betterave

Plat #4 : Ganache au chocolat / fruit de la passion et gingembre

Cocktail #4 : Rhum Trois Rivières Double Wood, très vieux banyuls, grenadine maison, vin de noix

© Anna Wanda Gogusey

Jour 5 : Dalia avec Or Bitan et Ruba Khoury

Chaque menu dégustation comprend cinq plats et trois cocktails (75 €). Réserver.

Amuses-bouches : Mezze : pain homemade, oignons caramélisés ; dips tchirchi (citrouille, carvi & harissa), houmous ; sumac, labné fumé à la sauge et zhoug

Plat #1 : Carpaccio de betteraves multicolores, raifort râpé, crème ciboulette

Cocktail #1 : "Call Me Madame". Grand Marnier, Campari, jus de pamplemousse, eau pétillante

Plat #2 : Brochette de bar de ligne mariné coriandre & zeste d'orange, salade d'agrumes façon taboulé

Cocktail #2 : "La Tomboy". Grand Marnier, rhum infusé à l'ananas et aux épices, sirop de menthe

Plat #3 : Côtelettes d'agneau, croûte de pistache, smashed potatoes au romarin, aïoli

Cocktail #3 : "La Tomboy". Grand Marnier, rhum infusé à l'ananas et aux épices, sirop de menthe

Plat #4 : Basbousa, crème d'achta, sirop de rose ; mousse chocolat blanc & cardamome noir ; suprême d'agrumes

Cocktail #4 : "Poor Little Rich Girl". Grand Marnier, cognac Courvoisier, cordial clémentine romarin

© Anna Wanda Gogusey

Jour 6 : Gros Bao avec Lucy Chen, Céline Chung et Nicolas Goradesky

Ce menu dégustation comprend cinq plats et trois cocktails/personne (50 €). Réserver.

Plat #1 : 烧卖 Siu mai. Bouchées à la vapeur au porc et à la crevette.

Cocktail #1 : "Gin to au shiso pourpre". Gin Roku, sirop de shiso maison, top tonic.

Plat #2 : 东坡肉 Dongpo pork. Poitrine de porc fondante braisée.

Plat #3 : 炒饭 Chao fan. Riz sauté aux œufs et à la sauce soja.

Cocktail #2 : "Gimlet aux cinq épices". Gin Roku, soju, sirop all spices maison.

Plat #4 : 炒蘑菇 Trésor de champignons. Shiitake, pleurotes de la ferme parisienne La Caverne, et enoki sautés au wok. Sauce à l'ail.

Plat #5 : 流沙包 Lava bao. Bao sucré avec un coeur très coulant au jaune d’oeuf salé.

Cocktail #3 : "Espresso martini au sésame noir". Gin Roku, liqueur de café Algebra, sirop de sésame noir maison.

© Anna Wanda Gogusey

Jour 7 : Abri avec Katsuaki Okiyama et Guillaume Quenza [COMPLET]

Chaque menu dégustation comprend quatre plats et trois cocktails/personne (40 €).

Plat #1 : Poisson cru, cresson et poire, citron vert-vanille et pistache

Cocktail #1 : Trois Rivières Océan, Cap Corse blanc Grande Réserve, citron en pickles et entier

Plat#2 : Velouté artichaut-champignons

Plat#3 : “Sandwich tonkatsu”. Pain de mie, poulet pané, sauce Abri, œuf, cheddar

Cocktail#2 : Trois Rivières Double Wood, umeshu, tamarin, CO2

Plat#4 : Millefeuille pomme et glace vanille, tartelette au chocolat

Cocktail#3 : Milk Punch Affogato, rhum Trois Rivières Océan

© Anna Wanda Gogusey