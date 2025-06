Toiles à la belle étoile, DJ sets et concerts gratuits : Cinéma Paradiso revient à Paris

Après un hiatus en 2024 pour cause de Jeux olympiques, le Cinéma Paradiso revient se poser dans la Cour carrée du Louvre cet été. Du 2 au 5 juillet, on va retrouver avec plaisir le cadre minéral mais grandiose, les transats alignés et la programmation qui mêle concerts francophones et projections de films.





Ça commence fort le mercredi avec une soirée 100 % féminine : Sofia Coppola herself va venir présenter son classique Virgin Suicides après un DJ set électronique signé Piu Piu. Et en clôture, après le concert néo-psyché de Juniore, vous aurez droit à une avant-première de L’Agent secret, film qui a remporté le prix de la mise en scène et le prix d’interprétation masculine à Cannes 2025 ! Encore mieux : l’introduction va être assurée par son réalisateur Kleber Mendonça Filho. La classe.

On pioche aussi dans le programme un Twin Peaks: Fire Walk with Me en hommage au regretté David Lynch, précédé d’un mini-festival de nouveaux talents (Tuerie, Sam Sauvage et Asfar Shamzi), ou l’hypnotique In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Et c’est toujours gratuit, mais il faut avoir la chance d’être tiré au sort !

Quand ? Du 2 au 5 juillet

Où ? Cour carrée du Louvre, Paris 1er

Inscription au tirage au sort ici

