Tolbiac s’anime enfin la nuit avec un bar à cocktails et un club caché !

Le quartier de Tolbiac dans le 13e, avec ses cantoches sino-vietnamiennes et sa fac de droit, est plus connu pour ses pho (bien garnis) et ses feux (de poubelle, lors des blocus). Il faut désormais y ajouter – enfin ! – un bar à cocktails doublé d’une cave secrète où passer ses soirées.

Le premier se nomme le Red Poppy (à ne pas confondre avec le Golden Poppy !), ouvert l’été dernier par Mei Ho, passée par le Lancaster et le 123 Sébastopol. Une déco qui coche toutes les cases de l’Asie (néon rouge, table laquée, lampions et toit de pagode) pour une carte au diapason avec des créations à base de pandan, de prune marinée ou de lotus.

Début octobre, la cave du bar, baptisée Shanghai Surprise et décorée comme une fumerie d’opium dans un film de Wong Kar-wai, va dérouler une programmation étonnante du lundi au dimanche mitonnée par ces vieux briscards de Bart & Baker, le duo électro-swinguant. En plus des classiques sets de DJ le week-end (le duo passe les dimanches), on aura droit à des blind tests 100 % chansons romantiques ou des cours de self-défense et de funk asiatique – a priori pas en même temps. Bref, une adresse originale bienvenue dans ce quartier somnolent à la nuit tombée. Reste une question : peut-on appeler ce club caché un speakasie ?

Où ? 116 rue de Tolbiac, Paris 13e.

Quand ? Tous les jours de 17h à 2h (minuit le dimanche).