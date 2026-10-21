Les meilleurs restaurants chinois de Paris

Le chef hongkongais Samuel Lee (Sen, de son prénom chinois) a quitté les cuisines cossues du Shangri-La pour le pavé de la rue Saint-Maur, où il interprète les grands classiques de la gastronomie de Canton et du Sichuan avec une maestria toute mandarinale. Les bouchées vapeur siu mai, souvent galvaudées, sont ici totalement maîtrisées ; le poulet frit et épicé kung pao remonte à son rang impérial ; le porc laqué, succulent de minimalisme, se magnifie au cognac...
Où ? 32 rue Saint-Maur, Paris 11e