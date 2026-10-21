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Paris

nouvel an chinois
© redstone | nouvel an chinois
© redstone

Les meilleurs restaurants chinois de Paris

Cuisine sichuanaise, pékinoise, ouïgoure ou fusion… A chaque restaurant chinois ses spécialités ! Voici les meilleurs de Paris.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeurs: Houssine Bouchama, Tina Meyer et Suzy Dalleuze
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La Chine ? 9,6 millions de km² et une gastronomie plurielle, aussi diversifiée que son territoire est immense. Alors forcément, poser la question “Où bien manger chinois à Paris ?”, c’est comme demander où manger américain : ça manque de précision. Surtout que, depuis une dizaine d’années, Paris rattrape son retard en culture culinaire asiatique par rapport aux capitales comme Londres.

Les chefs chinois peuvent enfin arrêter de proposer des cartes bottins de 200 plats et se concentrer sur leurs spécialités, travailler des produits frais. Alors vous voulez manger quoi ? Des dim sum comme à Canton ? Des bao délicats à la shanghaïenne ? Des soupes pimentées Sichuan-style qui vous incendient ? Du canard laqué comme à Beijing ? Dégustez donc notre sélection des meilleures tables chinoises de Paris, entre adresses bistronomisées et bouis-bouis où bâfrer pour moins de 10 balles.

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Les meilleurs restaurants chinois de Paris

SENsation

  • Chinois
  • Roquette
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
SENsation
SENsation
© SENsation

Le chef hongkongais Samuel Lee (Sen, de son prénom chinois) a quitté les cuisines cossues du Shangri-La pour le pavé de la rue Saint-Maur, où il interprète les grands classiques de la gastronomie de Canton et du Sichuan avec une maestria toute mandarinale. Les bouchées vapeur siu mai, souvent galvaudées, sont ici totalement maîtrisées ; le poulet frit et épicé kung pao remonte à son rang impérial ; le porc laqué, succulent de minimalisme, se magnifie au cognac...

Où ? 32 rue Saint-Maur, Paris 11e

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Feel Ling la Table

  • Chinois
  • Chaillot
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Feel Ling la Table
Feel Ling la Table
© Feel Ling

Ni à Belleville, ni Porte d’Ivry : et si le restaurant chinois le plus kiffant de Paris se cachait dans le 7ᵉ arrondissement ? Il faut attaquer la pente de la rue Freycinet et aviser l'enseigne ancienne d’une teinturerie, pour trouver où Sophie Ya (passée chez Pantobaguette) a amarré sa Table. C'est une version plus élaborée mais tout aussi cantonaise de sa cantine Feel Ling du 16ᵉ. Dans cette ambassade du wokistan où la cheffe fait danser la grande poêle sur la flamme vive derrière sa cuisine vitrée on se régale d'une échine laquée et d'une poitrine croustillante ou d'un poulet fermier croustillant dans une sauce aigre-douce maison... 

Où ? 26 Rue Freycinet, Paris 16e

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Uncle Kang

  • Chinois
  • Quartier de la Gare
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Uncle Kang
Uncle Kang
© Antoine Besse

Ici, on sert une cuisine de la province du Shaanxi, dans le centre du pays, très portée sur les ragoûts. Sur le menu écrit gros, on trouve ainsi de rares rou jia mo, sandwichs de petits pains ronds feuilletés, garnis de viandes marinées plus tendres qu’un regard de l’être aimé (ou de tofu en version végé). Mais la star c'est le caquelon d’épaisses nouilles biáng biáng et porc effiloché baignant dans un bouillon ultra réconfortant. Une sorte de ragoût teinté d’Asie, simple, plein de saveurs et de textures (il y a des cacahuètes, du chou)… 

Où ? 88 rue Baudricourt, Paris 13e

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Chez Tonton

  • Chinois
  • Grenelle
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chez Tonton
Chez Tonton
© Chez Tonton

Oh l’improbable cantine planquée vers Commerce ! Dans la petite salle, l’intarissable Jianan Yao sert les spécialités du nord de la Chine cuisinées par son oncle et sa tante. Ici pas de riz cantonais, pas de nem et zéro glutamate, mais un régal de bœuf et concombre au soja, des aubergines sautées croustillantes ou des raviolis ultra juteux. Et si vous avez fait honneur aux plats, Jianan immortalise en photo les taches sur votre nappe !

Où ? 20 rue Gramme, Paris 15e

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Le Diamant rose

  • Chinois
  • 6e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Diamant rose
Le Diamant rose
© Diamant Rose

Caché derrière une véranda sans âme, ce joyau du boulevard étincelle depuis 1971 avec la promesse d’une cuisine 100% maison qui arpente toutes les provinces de Chine. Œcuménique et partageur, le clan Kong a en effet l’ambition folle de faire goûter l’Empire du Milieu par tous les bouts, du Yunnan au Shandong. Raviolis aigres de Xi’an au bouillon pimenté, guō tiē arrosés de sauce piquante du Chaozhou, fameux poulet vapeur au gingembre du Hainan, volcaniques burning noodles de Yibin...

Où ? 161 bd du Montparnasse, Paris 6e

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Le Lac de l'Ouest

  • Chinois
  • Arts et Métiers
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Lac de l'Ouest
Le Lac de l'Ouest
© Antoine Besse

La doyenne des chinatowns parisiennes – celle, centenaire, du Marais – cache cette pépite de cantine sichuanaise. Ici, on baguette des caquelons bouillonnants pas servis partout : aubergines au soja et porc haché, soyeuses à lécher le fond de la cassolette ; énorme marmite de poisson, choux et piments capable de mettre le feu à deux solides mangeurs, ou, pour les végétariens, tofu aux piments verts.

Où ? 7, rue Volta, Paris 3e

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Cheval d'Or

  • Chinois
  • 19e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Cheval d'Or
Cheval d'Or
Cheval d'Or

Le quarté Luis Andrade, Hanz Gueco, Crislaine Médina et Nadim Smair a réussi à revivifier ce Cheval d’Or, claudicant depuis la disparition de son jockey, feu Taku Sekine. Façade rutilante de bouiboui chinois ; intérieur tout en murs grattés et suspensions en alu pour une fusion sino/bistro next gen qui joue des textures et des cuissons. A ne pas manquer un modèle de canard laqué farci accompagné de concombre et sauce hoisin maison ou un twist italien avec des raviolis à la mayo tofu, porc haché, shiitakés, ricotta et cébette qui assurent grave en fondance.

Où ? 21 rue de la Villette, Paris 19e

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Red Katz

  • Chinois
  • 2e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Red Katz
Red Katz
© the travel buds studio

Entre le boui-boui bizarre et la vaste institution un peu kitsch, le Red Katz, lancé à l’automne 2024 par trois potes entrepreneuses, biberonnées à la cuisine asiatique dans leurs restaurants familiaux respectifs, invente le restau chinois de l’ère Instagram. Déco chiadée, plats bien réalisés mais plutôt sages, vous pouvez y emmener sans crainte vos parents sans y laisser un rein (comme au Peninsula) ni craindre de tomber sur des recettes trop étranges.

Où ? 14 rue de Cléry, Paris 2e

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Miam-Miam Cool

  • Chinois
  • Chaussée-d'Antin
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Miam-Miam Cool
Miam-Miam Cool
©Antoine Besse

Une nano-échoppe à deux pas des grands magasins qui s’impose comme le QG du épice & lave avec une cascade de soupes de nouilles à la sichuanaise plus chaudes que le climat. Bol à bol avec son voisin (qui parle en mandarin, c’est bon signe), on s’enfile un super bouillon maison à la viande, nouilles et raviolis soyeux pour un voyage immobile pour la Chine. Plus authentique ? Impossible !

Où ? 41, rue de Provence, Paris 9e



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Mala Boom

  • Chinois
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mala Boom
Mala Boom
© AA

Dans cette cantoche explosive, orange et inox, Patrick le boss fait sauter non pas la banque mais les ingrédients que vous avez cochés à la carte (échine de porc, soja, champignons shimeji, pommes de terre laminées, gâteau de riz, choux…) dans son grand wok. C’est le principe du málà xiāngguō, une spécialité venue des gargotes de rue du Sichuan. Qui dit Sichuan dit souvent “chaud” mais pas de panique, on peut régler le niveau de piment de ce chouette pêle-mêle.

Où ? 42 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e



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Jixiao's buns

  • Chinois
  • Arts et Métiers
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Jixiao's buns
Jixiao's buns

La spécialité de cette échoppe poussin posée rue Beaubourg ? Les shengjian bao, des petites bouchées venues de Shanghaï, cuites à la vapeur et revenues à la poêle. Résultat : un mix incomparable entre croustillant et moelleux au cœur duquel on aspire un bouillon savoureux à la paille. Slurp ! Et sinon, le chef propose des soupes sichuanaises bien vénères. 

Où ? 91 rue Beaubourg, Paris 3e

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Atelier Mala

  • Chinois
  • Saint-Georges
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Atelier Mala
Atelier Mala
© Atelier Mala

La cantine ouverte par Stanislas Deniau pousse haut les couleurs du Sichuan, région (et gastronomie) chère à notre cœur, célèbre pour son super-poivre (ma) et piment (la). Au menu :  nouilles de blé maison coupées minute, divin bouillon à l’huile pimentée et bœuf ultra-fondant (13 €) et , sauce soja (maison, bravo !) et pâte de sésame…

Où ? 56, rue Notre-Dame-de-Lorette PARIS 9e

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Le Royal China

  • Chinois
  • 3e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Royal China
Le Royal China
©Antoine Besse

Pas de made in China au Royal China ! Dans ce vaste réfectoire du 3e, on prône le fait maison tous azimuts. Les cuistots au milieu des nuages de vapeur envoient donc des succulents dim sum, de la rôtisserie juteuse, des pâtes de riz moelleuses et même de bonnes boules coco dans une ambiance aussi calme qu’un 747 au décollage. 

Où ? 85 rue Beaubourg, Paris 3e




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Auciel

  • Chinois
  • Roquette
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Auciel
Auciel
© Auciel

Autour d’une table qui fait aussi plaque à induction, on joue à jeter dans une marmite où glougloute un bouillon tout un tas d’ingrédients : tranche micrométrique de bœuf, buisson de champignons, racine de lotus, grosse crevette mais aussi aorte de porc ou boudin de canard ! C’est le principe du hot pot chinois un peu foutraque, parfois chelou mais vraiment rigolo pour des ventrées en bande.

Où ? 97 rue de Charonne, Paris 11e 



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Ravioli Chinois Nord-Est

  • Chinois
  • 10e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Ravioli Chinois Nord-Est
Ravioli Chinois Nord-Est

Double médaille d’or pour cette minuscule gargote de Belleville. La première afin de récompenser le nom de resto le plus informatif de Paris : on y propose en effet des raviolis chinois (maison) dont la recette vient du Liaoning, au nord-est du pays. Aucune tromperie sur la marchandise ! La deuxième pour son imbattable rapport qualité/quantité/prix qui permet de se remplir l’estomac (et d’en remporter chez soi) pour une poignée d’euros. Bravo !

Où ? 1 rue Civiale, Paris 10e

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L'Empire du Ravioli

  • Chinois
  • 13e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
L'Empire du Ravioli
L'Empire du Ravioli
L'Empire du ravioli

Une petite cantine rutilante, typique du Shandong et monomaniaque du ravioli, où un duo de cuisinières en vitrine fourrent des pâtes à la chaîne pour une clientèle de régionaux de l’étape. Une dizaine de parfums délicats (agneau/coriandre, porc/chou, bœuf/céleri…) à s’enfiler par paquet de 15 sous les néons. Ça, c'est du dépaysement !

Où ? 88, boulevard de l'Hôpital, Paris 13e

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Dao

  • Chinois
  • 13e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dao
Dao
© Dao

Ce spot ancré vers les Gobelins se distingue par sa déco joliment contemporaine et surtout sa carte typique du Sichuan. Donc du piment et du poivre mais pas seulement. Ici, point de soupe de ravioli comme ailleurs. Le chef (une pointure) ne propose que des plats inédits de sa province chérie. Préparez-vous à plonger les baguettes dans une assiette de cœur, tripes, langue et viande de bœuf ou aux rognons de porc et pousses de bambou !

Où ? 55 boulevard Saint-Marcel, Paris 13e

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Muqam

  • Chinois
  • Faubourg Montmartre
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Muqam
Muqam

Embarquement pour la province du Xinjiang au nord-ouest de la Chine, patrie des Ouïghours ! Muqam est l'un des seuls représentants de cette belle cuisine mixant saveurs chinoises et turques. Au programme de l’excursion : mordre dans des kawap, brochettes halal de bœuf, agneau ou poulet, marinées aux épices puis grillées, et aspirer des pâtes de froment appelées leghman. On dit que ce sont celles que Marco Polo a ramenées en Italie !

Où ? 36 rue de Trévise, Paris 9e



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L'Orient d'Or

  • Chinois
  • Faubourg Montmartre
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
L'Orient d'Or
L'Orient d'Or
© DR

La province du Hunan, au centre de la Chine, est la patrie du superchef Qiang Zhang. Ce dernier régale depuis 2005 des larges tablées de compatriotes ravis de sa cuisine finaude, plus épicée que pimentée, comme ce tofu au crabe et jaune d’œuf salé, ces petites crêpes fourrées au canard ou cette démente poitrine de porc rôtie dans du sucre (à commander la veille), le plat préféré d’un autre ressortissant du Hunan, un certain Mao Zedong.

Où ? 22 rue de Trévise, Paris 9e

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