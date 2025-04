Ash Lee chez Haikara

Si, entre deux refus de rentrer au (ou du) Berghain à Berlin, vous n’avez pas eu l’occasion de plonger dans les bols de nouilles chinoises de la cheffe Ash Lee chez Chung King Noodles, voilà une session de rattrapage parisienne. Afin de présenter à Paris son nouveau projet Off Menu, qui explore les cuisines panasiatiques, elle va débarquer derrière le comptoir d’Haikara pour deux soirs. Attendez-vous à de la friture, des baos, des sauces !

Quand ? 6 et 7 avril de 17h à 23h

Où ? 82 rue de la Folie-Méricourt, Paris

Zoumana Meite chez Kolam



Chef itinérant plus habitué des adresses de la haute (Saint-Tropez, Saint-Barth, New York…) que des restau du 10e, Zoumana Meite s’installe chez Kolam, la cantine sri-lankaise, pour vous faire goûter sa cuisine. Un exceptionnel dîner en cinq temps (57 €) sur lequel rien n’a filtré, mais attendez-vous à des assiettes pleines de technique et de légumes de saison.

Quand ? Du 3 au 5 avril de 19h à 23h30

Où ? 27 rue de Lancry, Paris 10e

Minou Sabahi et Alexis Bijaoui chez Fulgurances



Fulgurances, c’est bientôt fini mais pas tout à fait. Et ça nous va bien, puisqu’en attendant, ils continuent d’organiser de salivants quatre-mains. Minou Sabahi, cheffe franco-iranienne itinérante, et Alexis Bijaoui, ancien de l’Auberge de la Roche, vont combiner leur talent, leur amour du produit et leur délicatesse pour deux dîners de printemps vraiment à part.

Quand ? Les 10 et 11 avril à partir de 19h

Où ? 10 rue Alexandre-Dumas, Paris 11e