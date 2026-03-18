Tour Eiffel : le pont suspendu à 60 mètres de haut est de retour !

C’est le moment de travailler sur votre peur du vide !

Si vous aviez prévu d’affronter vos peurs ces prochains jours, c’est le bon moment : depuis le 17 mars, le Vertige de la Tour, alias le plus haut pont suspendu de France, a fait son retour sur la tour Eiffel.

Suspendu sur la diagonale du premier étage de la Dame de Fer, à 60 mètres de haut, le pont, en fait un grand tunnel de filet bleu, propose de marcher pendant 40 mètres au-dessus du vide, largement le temps de calmer les battements de son cœur et de prendre deux trois selfies pas trop crispés.

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Le pont restera en place jusqu’au 3 mai et l’accès est gratuit pour tous les visiteurs munis d’un billet pour la tour Eiffel. Il suffit de s’inscrire sur place via un QR code. Et au bout du rouleau, une terrasse printanière vous attend, pour fêter votre exploit et redescendre tranquillement après cet exercice de funambulisme digne de Nathan Paulin.

Quand ? du 17 mars au 3 mai 2026, tous les jours de 10h à 20h.

Où ? tour Eiffel, Paris 7e.

Combien ? inclus dans le prix du billet (14,80 à 36,70 € pour les adultes)