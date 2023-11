Tous les cinémas queers du monde débarquent à Paris pour le festival Chéries-Chéris

Pour sa 29e édition, Chéries-Chéris, le festival parisien de films LGBTQI+, a un programme plus chargé que le peloton du Giro colombien. Soixante-treize longs-métrages en compétition, 12 docus à mater, une soixantaine de courts-métrages et 40 nationalités représentées (du Brésil à la Nouvelle-Zélande en passant par la Chine, l’Iran ou la Corée du Sud). Cela donne un aperçu de la saisissante énergie de la créativité queer qui électrise les problématiques universelles : la famille, l’amour, l’acceptation de soi, la liberté… Bon courage au jury composé de l’icône drag Cookie Kunty, de la comédienne Marie Papillon, de la poétesse Douce Dibondo ou du dramaturge Yvan Hervé Butera pour décerner les différents prix !

Du beau et de l’engagé

Dans cette profusion un peu intimidante, on a repéré quelques pépites à ne pas louper comme le documentaire Faire Famille d’Océan, où l’on suit le comédien/réalisateur inventer une nouvelle forme de cellule familiale ; la réjouissante rétrospective The Celluloid Closet sur les ruses d’Hollywood pour parler d’homosexualité malgré la censure ; le trip halluciné entre chemsex et paranoïa d’In Bed de Nitzan Gilady ; ou le film Un Jour fille de Jean-Claude Monod sur l’incroyable histoire d’Anne Grandjean, une personne intersexe du XVIIIe siècle.



© KapFilms Un Jour Fille

Le festival ménage une place importante aux artistes de pays où les droits LGBTQI+ sont menacés (ou totalement bafoués) avec notamment le prix Libertés Chéries. Vous pourrez voir par exemple un documentaire sur le mariage dans une prison colombienne entre un guérilléro des FARC et une femme trans condamnée à perpétuité, ou le film d’une saisissante beauté formelle All the Colours of the World Are Between Black and White du Nigérian Babatunde Apalowo, sur une idylle entre deux hommes. Bref, du beau, de l’engagé, du vivant !

https://cheries-cheris.com/festival

Où ? MK2 Quai de Seine et MK2 Beaubourg.

Quand ? du 18 au 28 novembre.

Combien ? à partir de 5,90 € (Billetterie ici).