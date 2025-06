Mya Plunket et Rio Salmon s’étaient échauffés à l’Harmony lors des soirées du dimanche, rendez-vous des femmes, des POC (people of color) et du shatta. Les voilà désormais dans leur adresse en propre : une salle tropicool, lumineuse ; ornée d’une grande fresque naïve et ambiancée d’une BO entre afrobeats et R&B des 90’s. Bref un lieu nettement plus paillotte que blockhaus devenu un chaleureux rendez-vous intersectionnel de la communauté queer racisée (qui manquait salement dans l’arrondissement). Un vrai bon plan notamment en before de soirées plus centrales. Cœur sur le Bunker !

Où ? 54 rue Guy-Môquet, Paris 17e