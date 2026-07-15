Tout l'été, le toit du Moulin Rouge accueille un cinéma en plein air gratuit

Prenez un peu de hauteur ! Pour sa septième édition, Ciné sur le Toit, le ciné en plein air de la Machine du Moulin Rouge, revient du 15 juillet au 2 septembre sur la terrasse perchée du Bar à Bulles. Sur les transats posés sous les ailes de l’institution parisienne, on pourra (re)découvrir tous les mercredis des pépites du septième art avec huit films autour du thème "Trajectoires" – de vie, de voyages, entre rencontres et imprévus.

La sélection fait plaisir : on voyagera entre le chef-d’œuvre d’Agnès Varda Cléo de 5 à 7, l’incontournable E.T. de Spielberg, Une Seconde Mère et Capharnaüm ou même Compartiment n°6. Les bases restent les mêmes : on choisit un transat, on récupère un casque audio (pensez à prendre votre carte d'identité pour la caution si vous ne voulez pas lire sur les lèvres), on commande au bar et on profite. Et si i la météo fait des siennes, la projection descend de deux étages pour s'abriter dans le hall de la Machine du Moulin Rouge.

Côté pratique, les séances d'un des plus beaux ciné en plein air de la capitale sont gratuites mais le nombre de places est limité. La billetterie ouvre chaque jeudi précédant la séance à 12h pile sur l'appli Shotgun. Même si vous la loupez, tentez le coup le soir de la projection, une liste d’attente est mise en place à l’entrée du Bar à Bulles.

Où ? Bar à Bulles, 4 cité Véron, Paris 18e.

Quand ? chaque mercredi, 20h45, du 15 juillet au 2 septembre.

Prix ? Gratuit sur réservation.