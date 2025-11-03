Transports parisiens : une pétition relance le débat sur les wagons réservés aux femmes

Une pétition a été mise en ligne sur Change.org la semaine dernière pour demander à Île-de-France Mobilités et à la SNCF l’installation de wagons réservés aux femmes dans les RER et Transilien, rapporte Le Parisien. Lundi 3 novembre au matin, la pétition avait été signée par plus de 13 000 personnes.

La voyageuse à l’origine de la pétition explique dans son texte que “des milliers de femmes […] vivent leurs trajets avec un sentiment constant de vulnérabilité et d’inquiétude” et estime que c’est à l’Etat d’assurer “une sécurité réelle et visible”. Citant en exemple des initiatives similaires mises en place au Mexique, en Inde, au Japon et ailleurs, elle appelle IDF Mobilités et la SNCF à “lancer un projet pilote de wagons réservés aux femmes et aux enfants sur la ligne RER”, avec une signalétique claire.

Mais la création de wagons réservés ne semble pas être dans les projets d’IDF Mobilités, qui, par la voix de son vice-président Grégoire de Lasteyrie, a expliqué au Parisien privilégier les “trains en construction boa, qui permet de circuler librement d’un bout à l’autre de la rame et brise l’isolement”, ainsi que les caméras et les agents de sécurité. En attendant, 80 % des femmes déclarent “rester en alerte” dans les transports parisiens, selon une étude de l’Observatoire national des violences faites aux femmes.