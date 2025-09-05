Téléphérique, fin du ticket papier, fermetures : tout savoir sur l’actualité des transports parisiens d’ici fin 2025

Après un été marqué par quelques fermetures, le réseau ferré francilien finira son cru 2025 avec encore quelques suspensions de trafic mais surtout des nouveautés et la fin d’un mythe cartonné. Voici de quoi être raccord pour vos trajets.

L’ouverture du premier téléphérique francilien

À jamais le premier téléphérique d’Ile-de-France. D’ici la fin de l’année (si tout va bien), Câble C1 accueillera ses premiers usagers, à raison de 10 places par cabine sur un parcours de 4,5 kilomètres entre les stations Pointe du Lac à Créteil et Villa Nova à Villeneuve-Saint-Georges (cinq arrêts). L’idée est de faire voler 10 000 personnes quotidiennement.

© Île-de-France Mobilités | Doppel France - Intention d'aménagement non contractuelle

La fin définitive du ticket papier

À partir du 1er octobre, et après déjà plusieurs phases de mise en retrait, les tickets en papier ne seront plus vendus dans les guichets et gares du réseau. Les tickets resteront valables jusqu’à la fin du mois de mai 2026. À signaler que vous pourrez, à partir du mois de novembre, faire un transfert de vos tickets papier en numérique.

De nouvelles bornes d’information

Ce dernier tiers de l’année sera aussi marqué par le déploiement d’un nouveau parc de bornes d’information voyageurs – ce dispositif permettant de voir en temps réel l’état du trafic – standardisées et moins consommatrices en énergie. Une mise à jour qui va prendre son temps puisque les 9 000 nouvelles bornes (sur les 10 000 que compte la région) seront progressivement installées d’ici… 2032.

Fermetures de métro

Ligne 6

Fermeture de la station Cambronne jusqu’au 28 septembre.

Ligne 10

Fermeture de toute la ligne du 7 septembre au 2 octobre, du dimanche au jeudi, tous les soirs dès 22h30.

Ligne 14

Fermeture de toute la ligne jusqu’à 10h les dimanches 26 octobre et 7 décembre. Et fermeture de toute la ligne jusqu'à 14h les dimanches 9 et 23 novembre.

Pour les fermetures des RER, rendez-vous sur le site de la RATP.

