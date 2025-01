3 brunchs à volonté qui remplissent les dimanches (et les ventres)

Il y a des dimanches matin où l'on a faim de projets, et puis d’autres où l'on a seulement comme projet de ne plus avoir faim. C’est probablement pour répondre à ce dernier cas de figure que les restaurateurs – et Herbert Cobb McDonald le premier, en 1946, à Las Vegas – ont inventé le brunch à volonté (seuls les esprits chagrins pensent que cela cherche à augmenter un ticket moyen brunchique déjà cossu). Pas question de se ruer sur le premier buffet débordant de victuailles venu, on vous propose ici trois types de cuisines bien différentes et des adresses testées par la rédaction. Détachez votre ceinture, c’est parti pour un dimanche de ripaille !

BOULOM

Dans le restau-boulangerie du chef Julien Duboué, le buffet trône au milieu de la pièce toute la semaine et ne reste à son poste le week-end. Chacun prend son assiette et picore selon son appétit des spécialités variées : terrine de boudin, bulots mayo, salade de chou-fleur au kale, œuf mimosa et tartare au couteau de maboul ! Du côté des plats chauds, des marmites réconfortantes et revigorantes, à l’image des ribs de bœuf ultra-fondants à accompagner d’une patate douce rôtie au four… Sans oublier le stand des desserts où l’on retrouve tous les classiques du genre : mousse au chocolat décadente, crème brûlée à la pistache goûtue et profiteroles à monter soi-même. Attention à la crise de boulomie ! Par ici pour découvrir notre chronique de Boulom.

(c) Boulom

Où ? 181 rue Ordener, Paris 18e

Combien ? 58 €

Tekés

Chez Tekés ("cérémonie" en hébreu), Assaf Granit (Shosh, Shabour) ne facilite pas la modération tant son maousse brunch à volonté (100 % végétarien) enquille les réussites levantines : croustillants feuilletés à la feta, impériale salade Cléopâtre (une César sans viande), simple et brillant brocoli à la harissa, pesto yéménite vert Hulk, houmous à tartiner sur du msemen ou du pain hallah, aubergines poêlées réveillées par une juste dose de piment… Et, en sucré, ananas grillé à la flamme, fruits frais, choux à la crème et une étonnante chantilly au mascarpone et basilic. Tekés que c’est bon ! Par ici pour découvrir notre chronique de Tekés.

(c) Tekés

Où ? 4 bis rue Saint-Sauveur, Paris 2e

Combien ? 60 €

Le Repaire de Cartouche

Dans cette auberge de ville tenue depuis 1997 par Rodolphe et Corinne Paquin, entre les fresques du siècle dernier, la boiserie patinée et l’empilement de bocaux préparés par le chef, se déploie un brunch dominical pour appétits de mousquetaires. Galantines de sole, terrine de poulpe, huîtres, Saint-Jacques, bulots mayo, divers pâtés maison jouent la farandole d’entrées avant le plat chaud, une assiette de poulet à la broche escorté de grosses frites. Puis, on retourne au buffet pour les fromages et les desserts : mousse au chocolat dingo, île flottante grande comme l’Australie, crème aux œufs vanillée… On ressort de Cartouche l’estomac plombé mais heureux. Par ici pour découvrir notre chronique du Repaire de Cartouche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodolphe Paquin (@le_repaire_de_cartouche)



Où ? 8 boulevard des Filles du Calvaire, 75011 Paris

Combien ? 58 €