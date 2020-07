Les meilleurs brunchs de Paris

Quelle vibe ? Le petit frère de Holybelly 5 – LE brunch à pancakes XXL du 10e – fait salle comble. Une quinzaine de places assises, et trois fois plus de monde à attendre dehors (l’endroit ne prend pas de réservations). On sent dès notre arrivée qu’il va falloir prendre notre mal en patience : 40 minutes et un petit tour dans le quartier plus tard, on s’installe confortablement sur une banquette bleu canard.

Brunch culte ? Une courte carte d’assiettes de saison à partager (4,50-9 €) et à arroser de café noir (3,50 €) ou d’un jus frais « dynamisant » signé Nubio (6 € la bouteille). Œuf à la coque, fleur de sel et mouillettes bien beurrées (4,50 €), démentes croquettes de cochon fumé (8 €), ou ces déjà cultes petits doughnuts, dodus et pas trop gras, à enrober de dulce de leche.

Quand ? Du lundi au dimanche, de 9h à 17h (la cuisine ferme à 16h)