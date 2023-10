Trois villas du Corbusier à visiter ce mois-ci à Paris, dont la maison Ozenfant, ouverte au public pour la première fois

Le temps d’une exposition inédite de l'artiste Benoît Maire, un des bijoux de l’architecture moderne parisienne ouvre ses portes au grand public pour la première fois cette semaine : la maison-atelier Ozenfant, dans le 14e arrondissement. En parallèle, la Fondation Le Corbusier - Maison La Roche, dans le 16e, inaugure une nouvelle expo de peinture à voir absolument, du 17 octobre au 25 novembre.

Benoît Maire à l'atelier Ozenfant

Du 14 au 22 octobre, le plasticien Benoît Maire aménage de ses œuvres une villa-atelier du Corbusier qui n’avait jamais été ouverte au public. A deux pas du parc Montsouris, la maison Ozenfant aura bientôt 100 ans ; et le fil du temps n’a rien enlevé à sa modernité. Imaginée en 1923 par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret pour le peintre Amédée Ozenfant, cette villa-atelier du 14e arrondissement est un des premiers édifices de style puriste (mouvement né en réaction au cubisme) bâtis à Paris.

Imaginée par Marion Vignal, fondatrice de l’association Genius Loci, en partenariat avec la Villa Médicis, l’expo fait partie d’un projet curatorial de longue haleine visant à faire découvrir les trésors cachés de l’architecture au plus grand nombre, et à mettre en avant le travail de créateurs contemporains. Pour cette édition, l’artiste plasticien Benoît Maire présente ses œuvres réalisées à Rome pendant sa résidence à la Villa Médicis. Peintures, sculptures, pièces de mobilier et installation vidéo habiteront ce grandiose et lumineux atelier conçu par Le Corbusier. A découvrir jusqu’au 22 octobre, sur réservation.

53 avenue Reille, Paris 14e.

Atelier Ozenfant © Adrien Dirand

Ludovic Nkoth à La Fondation Le Corbusier

Du 17 octobre au 25 novembre, le jeune artiste camerounais Ludovic Nkoth habille de ses sublimes toiles l'entièreté de la Fondation Le Corbusier, de son hall d'entrée à sa chambre puriste. Le peintre devient ainsi le second artiste vivant à présenter son travail entre les murs de la Maison La Roche, dans une expo pensée comme une promenade architecturale et picturale. Aujourd’hui considérée comme l’un des exemples les plus fameux de l’architecture moderne française, la Maison La Roche est surtout le premier édifice à respecter les cinq points de l’architecture nouvelle du Corbusier. L’intérieur dit tout de la maîtrise du Corbusier des points de vue multiples, de la fluidité qu’il crée entre les espaces, et de sa surprenante utilisation des couleurs. Du grand Corbu.

8-10 square du Docteur-Blanche, Paris 16e.

A découvrir aussi : la Villa Savoye, à Poissy

Égérie absolue de l’architecture d’avant-garde, ce chef-d’œuvre imaginé par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret (toujours eux) en 1931 fut construit sur pilotis pour faciliter le stationnement des véhicules du couple Savoye. Pour ce projet, les deux compères imaginent une “boîte en l’air” installée dans un cadre bucolique, entre prairies verdoyantes et vergers dominant la vallée de la Seine. Il s’agit de la dernière des “villas puristes” du duo Le Corbusier-Jeanneret. A deux doigts de disparaître à cause de moult problèmes de construction, la demeure a finalement traversé le temps sans jamais perdre de sa splendeur, au point de figurer au patrimoine mondial de l’Unesco.

82 rue de Villiers, 78300 Poissy.

La Villa Savoye

