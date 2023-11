Un an après sa fermeture, le Balagan change de blaze et rouvre ses portes ! On vous emmène.

C’était le plus “joyeux bordel” (“balagan” en hébreu) du centre de Paname. Avant de fermer ses portes il y a un an tout rond, le resto levantin de la rue d’Alger était devenu le repaire incontournable d’une faune fashion aussi électrique qu’excentrique. Ses plus grands fans vont enfin pouvoir sécher leurs larmes : cette semaine, l’adresse renaît de ses cendres sans avoir pris une ride, gardant son concept et son cadre (presque) inchangés. Seule nouveauté majeure à noter : le nom. Le Balagan est mort, vive Kapara !

Bar-boudoir © Kapara

Malgré un mobilier ensoleillé tout neuf et une identité graphique repensée, on retrouve chez Kapara tout ce qui nous avait manqué au Balagan, de ses grandes tablées à sa cuisine ouverte en passant par son bar-boudoir à (délicieux) cocktails planqué dans le prolongement de l’entrée. A la carte, signée par l’étoilé Assaf Granit (Shosh, Tékes, Shabour…), des plats très généreux qui ne manquent pas de piquant, comme ces chouettes côtelettes d’agneau façon coq-au-vin ou cette “Pinky Swear”, (très) très hot salade de poulpe, pois chiche et céleri, arrosée de jus de pamplemousse et d’un assaisonnement très spicy. Mazal tov Kapara !

© Kapara

Pinky Swear © Kapara

Où ? Kapara, 9 rue d’Alger, Paris 1er.

Quand ? réouverture officielle le mardi 21 novembre 2023.