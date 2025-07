Un an après, six choses à faire pour célébrer les Jeux olympiques de Paris 2024

Le vendredi 26 juillet 2024, la quinzaine olympique parisienne s’ouvrait par une poétique et inclusive cérémonie d’ouverture instantanément rentrée dans l’imaginaire collectif. Un an après, voici un dossier de plans en or à faire dans la capitale pour se souvenir de ce glorieux été.

Adopter un regard féministe sur l’histoire avec l’inauguration des dix statues de femmes de la cérémonie d’ouverture

Elles avaient été un des (nombreux) moments de bravoure de la cérémonie des JO de Paris : les statues dorées des dix femmes qui ont marqué l’histoire des combats féministes – Jeanne Barret, Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Alice Guy, Gisèle Halimi, Louise Michel, Alice Milliat, Paulette Nardal, Christine de Pizan et Simone Veil – surgissaient de la Seine alors qu’Axelle Saint-Cirel chantait “La Marseillaise” sur le toit du Grand Palais. Bonne nouvelle : il va être possible de les admirer de près, au calme et au sec puisqu’elles vont être installées définitivement de part et d’autre de la rue de la Chapelle fraîchement rénovée, entre l’Arena Porte de la Chapelle et le rond-point. Inauguration le 26 juillet soit un an pile après les JO. Mesurant près de 4 mètres de haut, ces sculptures en résine et fibre de verre ont été conçues par Paname 2024 et imprimées en 3D par CMDS Factory, dans le Pas-de-Calais, en collaboration avec l’entreprise Marie 3D à Sartrouville. Du local pour briller à l’international !

Quand ? à partir du 26 juillet 2025.

Où ? entre l’Arena Porte de la Chapelle et le rond-point, Paris 18e.



Joséphine Brueder/Ville de Paris Simone de Beauvoir (1908-1986), philosophe et écrivaine

Voir un concert gratuit de Tiakola dans son fief de la Courneuve

Cœur festif des Jeux l’an passé, la Seine-Saint-Denis convoque le 26 juillet l’énergie olympique avec une soirée au parc Georges-Valbon à l'occasion de son événement Bel Eté solidaire. En tête d’affiche : Tiakola, qui revient jouer chez lui. Au programme aussi : la présence de médaillés olympiques et paralympiques, des animations toute la journée et un feu d’artifice final. Entrée libre.

Quand ? samedi 26 juillet 2025, à 21h.

Où ? parc Georges-Valbon, 55 avenue Waldeck-Rochet, 93120 La Courneuve.

Plonger dans la Seine après plus de cent ans d’interdiction

Miracle de l’épopée olympique parisienne, des plages sont apparues en plein cœur de la capitale. Du 5 juillet au 31 août, 102 ans après son interdiction, la baignade est à nouveau autorisée dans la Seine. Pour un petit plouf, rendez-vous sur les trois sites balisés et surveillés : Bras-Marie, Bercy et Grenelle. Bonne brasse !

Découvrez ici les détails pour accéder aux différents bassins.

S’envoler avec la vasque olympique aux Tuileries

Depuis le 21 juin, la vasque olympique imaginée par le designer Mathieu Lehanneur trône à nouveau dans le Jardin des Tuileries, là même où s’achevait le marathon des JO. Cette sculpture d’acier et de feu, 7 mètres de large pour 30 de haut, restera visible jusqu’au 14 septembre 2025, date de la prochaine Fête du Sport. Installée sur l’axe Louvre-Obélisque-Tour Eiffel, elle s’expose chaque jour de 10h à 21h30 avant de s’élever dans le ciel parisien à la tombée de la nuit. Vers 21h15, la vasque monte doucement à 60 mètres de hauteur pour iriser la ville d’un halo incandescent jusqu’à 1h du matin.

Quand ? tous les jours, vers 21h15

Où ? jardin des Tuileries, Paris 1er

Piquer une tête dans l’un des bassins olympiques

Il y a “se faire un plouf à la pistoche” et puis il y a nager dans une piscine olympique. Depuis le 2 juin 2025, les Franciliens ont la possibilité d’aller claquer des longueurs dans le centre aquatique olympique dyonisien, là où ont eu lieu les épreuves de plongeon, water-polo et natation synchronisée pendant les JO. Griffonné par les cabinets d’archi VenhoevenCS et Ateliers 2/3/4/, ce complexe frime avec des équipements de taille forcément olympique (bassin de 50 mètres sectionnable et fosse avec plusieurs plongeoirs allant jusqu’à 10 mètres). Le tout cerclé de tribunes pouvant accueillir 5 000 spectateurs et coiffé d’une démentielle voûte en bois incurvée. Autres propositions chlorées : un bassin de 25 mètres entièrement dédié à l’apprentissage ainsi qu’un espace balnéo-ludique. Au rayon pratique : le centre est ouvert en continu tous les jours de la semaine – ça fait plaisir –, et les billets pour adultes démarrent à 6,50 € pour l’accès à la Halle olympique (9 € avec l’accès au bassin aqualudique). Ça va vous changer de la piscine municipale !

Où ? 361-363, avenue du Président-Wilson, 93200 Saint-Denis.

© Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris

Perdre les pédales en regardant le Tour de France passer à Montmartre

Le Tour de France revient clôturer sa 112e édition ce dimanche 27 juillet sur son avenue des Champs-Élysées. Une ultime étape qui régalera les nostalgiques des Jeux puisque ce terminus parisien reprendra une partie du tracé olympique, avec un triple passage par la butte Montmartre. Les coureurs partiront à 16h10 de Mantes-la-Jolie pour un périple de 132 kilomètres en direction de Paris. A partir de là, ça devrait commencer à s’agiter avec un peloton qui empruntera quatre fois le classique circuit Champs-Tuileries-Rivoli, avant de bifurquer par la rue Royale en direction de Montmartre et la montée de la rue de Lepic. Trois passages sont prévus sur le roadbook mais contrairement à l’an dernier, après la butte Montmartre, les coureurs ne fileront pas vers Belleville mais descendront par les rues Lamarck et Caulaincourt. D’expérience olympique, en termes de placement et d’ambiance, les trottoirs de la rue Lepic risquent d’être les plus volcaniques et garnis, nécessitant une arrivée quasi matinale. Pour les moins assidus, les artères Lamarck et Caulaincourt devraient être moins bondées.

Quand ? dimanche 27 juillet 2025.