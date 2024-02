Un ballet son et lumière va habiter l'église Saint-Eustache à la nuit tombée

Que la lumière soit… Et le soir venu, la lumière fut à l'église Saint-Eustache. Dès le 16 février, la paroisse, qui fête cette année son 800e anniversaire (et où fut baptisé Molière), devient le décor d’un spectacle immersif et sensoriel, dans la veine de celui joué depuis quelques mois sous le dôme des Invalides. Une expérience de près d’une heure introduite par une déambulation théâtrale de 15 minutes à la rencontre des différents personnages qui ont marqué l’histoire de l’église, de Lully à la duchesse d’Orléans.



Le gros du show (40 minutes) se déroule assis au sein de la nef, avec des projections lumineuses à 360°. Conçue en plusieurs chapitres, l'expérience Luminiscence promet de révéler les mystères de l’édifice et de son architecture, sur fond de musique électronique orchestrale imaginée sur mesure et inspirée du répertoire classique et sacré.

Si vous êtes fan de musique orchestrale, des soirées exceptionnelles sont à prévoir en mars, avec des musiciens et chanteurs en live dans le chœur de l’église. Les 8 et 9 mars, ils seront dirigés par le chef d’orchestre Alexis Duffaure, et les 15, 16 et 22 mars par Bertrand Causse, pour jouer des œuvres classiques et contemporaines en rythme avec les projections lumineuses.

Où ? église Saint-Eustache, 146 rue Rambuteau, Paris 1er.

Quand ? du mardi au samedi, dès 19h30 (trois créneaux par soir).

Combien ? A partir de 14 € (billetterie ici).