Un bar à cocktails éphémère supplément street food secoue Pigalle

Jusqu’au 25 juin, Hennessy et Stéphane Ashpool mettent Pigalle en shaker dans leur bar éphémère STR.EAT, alliant mixologie et street food.

Pour lancer sa nouvelle édition limitée Hennessy Very Special, la maison de cognac a eu la bonne idée de s‘associer au chef de file des fashion-teufeurs parisiens, Stéphane Ashpool. Pour cette collaboration, le directeur artistique, désigné par Le Coq Sportif pour dessiner les tenues de l’équipe de France olympique et paralympique de Paris 2024, n’a pas seulement imaginé le design irisé de la nouvelle bouteille. Multicasquette à casquette, l’homme derrière les soirées Jazz Pool (réunissant la crème de la scène jazz contemporaine au Silencio des Prés) et la marque de streetwear Pigalle a sorti de terre tout un concept de bar éphémère à deux pas du métro Blanche.

Au programme, une carte de cocktails bien tournée, avec en vedette l'inédit Caméléon, sorte de mojito floral et aromatique dont la couleur change au fil de la dégustation. Aux manettes en cuisine, la team d’Echo, notre cantine californienne préférée du Sentier. A la carte, un carton plein de snacks décadents à la cain-ri : hot-dogs, tacos et autres ice-creams cookies… On en a déjà l’eau à la bouche – et l’huile sur les doigts. Pensez à réserver !

Où ? STR.EAT - 40 rue Pierre-Fontaine, 75009 Paris

Quand ? Du 15 au 25 juin 2023