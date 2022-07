Un ciné en plein air va projeter des films directement sur un… Boeing 747

Avec ce cinéma en plein air, difficile de personnifier davantage la fameuse « toile à la belle étoile ». Les 22 et 23 juillet et les 26 et 27 août, le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget va organiser des projections à l’air libre sur le tarmac de l'aéroport, avec des films directement diffusés sur le fuselage d’un Boeing 747. Pour aller jusqu'au bout des choses, les films sélectionnés tourneront autour de la thématique aérienne.



Ça commencera avec La Folle histoire de l’espace de Mel Brooks, une parodie 14e degré de Star Wars, avant la diffusion du film culte Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Fin août, les visiteurs du soir apercevront Sully de Clint Eastwood, relatant l’histoire de l’amerrissage d’un avion dans l’Hudson en 2009, avant de voir Le Vent se lève du maestro Hayao Miyazaki.

Paraît qu’il y aura également une batterie d’animations, comme une immersion dans le cockpit d’un avion de chasse des années 1960, de l’astro fitness (sic) ou une initiation au… sabre-laser. Prêt pour le décollage ?

Quoi ? Ciné Tarmac

Quand ? Les 22, 23 juillet et 26 et 27 août 2022

Où ? Musée de l’Air et de l’Espace, esplanade de l’Air et de l’Espace, 93352 Le Bourget

Combien ? 16 € (Billetterie ici)