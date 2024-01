Un dîner caritatif exceptionnel réunit 22 chef.fe.s (dont pas mal de nos chouchous)

La loi dite « immigration », pour laquelle le camp d’Emmanuel Macron avait été à la soupe du côté de la droite dure et de l’extrême droite, a beau avoir été votée, ses opposants ne lâchent rien. Le but : éviter la promulgation et lui offrir un aller simple vers les poubelles législatives (bac vert, ne pas recycler). Après avoir participé toutes casseroles dehors à la manifestation dimanche 21 janvier, le collectif En Cuisine contre la loi raciste, lancé par deux chefs colombiens et soutenu par une centaine de cadors de la gastronomie (Olivier Roellinger, Michel Bras, Chloé Charles, Manon Fleury, Alessandra Montagne…) et de nombreuses assos (La Chorba, La communauté Ecotable, Ernest, Le RECHO, Refugee Food…) organise cette fois une grand dîner solidaire de soutien aux exilé(e)s, immigré(e)s et autres primo-arrivant(e)s, le lundi 29 janvier, à Ground Control.

© Juliette Turrini

Un repas à 44 mains

Intitulée La Casserole de Trop, cette régalade caritative aligne les stars comme la ministre de l’Éducation les polémiques. Derrière les huit stands spécialisés (poisson, viande, végé, dessert), on trouvera Bérangère Fagart, Thomas Graham, Harouna Sow, Giovanni Passerini, Beatriz Gonzalez parmi les 22 cuistots qui ont répondu présents. Pour 50 €, vous allez pouvoir profiter de quatre assiettes, d’un shot sans alcool inventé par le Sobrelier, et surtout du sentiment réconfortant de faire le bien autour de vous car le montant de votre cuenta sera reversé à une association d’aide aux immigrés. La soirée sera en outre émaillée de concerts et de tables rondes.

Manifeste pour l’accueil

Cette mobilisation exceptionnelle du monde de la restauration s’explique par la dureté invraisemblable de la loi : quotas migratoires, pouvoir discrétionnaire des préfets pour la régularisation, titre de séjour à renouveler tous les ans, délais inédits pour bénéficier de prestations sociales… Le collectif Nos Services Publics estime que cette loi pourrait jeter dans la grande misère au moins 110 000 personnes. Or, comme le rappelle En Cuisine contre la loi raciste dans un manifeste à signer, la restauration dépend largement des immigrés, de la plonge à au piano, pour fonctionner et évoluer. Pour le collectif, abroger la loi apparaît comme une nécessité aussi morale qu’économique.

Quand ? lundi 29 janvier 2024 à partir de 18h.

Où ? Ground Control 81 rue du Charolais, 75012 Paris.

Combien ? 50 €.

Réservation obligatoire