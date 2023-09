Un festival consacré au piment met le feu au 17e

Vous regrettez la canicule estivale, les joues rouges et les tempes moites ? Le collectif Hot In Here vous a compris et installe un dôme de chaleur sur vos papilles avec la deuxième édition de leur festival du piment Paris on Fire chez HOBA, la halle installée dans le parc Martin-Luther-King.

On y retrouve les ingrédients qui ont fait le succès du premier rendez-vous comme le concours de mangeur de bouchées de plus en plus chargées en capsaïcine, des dégustations de sauces à la limite de l’arme à feu sélectionnées par Sauces Piquantes Review, et les défis de la Spice Roulette (oserez-vous manger ce bonbon apparemment inoffensif ?).

On pourra aussi faire chauffer le dancefloor avec les mix caliente de Pepiita, Babouche et CEO, slurper un bol exclusif concocté par Just Ramen, remplir son cabas ignifugé des bombes choisies par Penny and Ka ou participer à un atelier pour fabriquer sa propre sauce pimentée. Alors, qui est chaud ?

Quand ? Samedi 30 septembre de 15h à minuit.

Où ? HOBA, parc Martin-Luther-King Paris 17e.