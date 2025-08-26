Un festival de cinéma en plein air programmé par Rick Owens au palais Galliera !

Comme depuis quatre ans, le musée de la Mode de Paris clôt la saison des festivals de cinéma en plein air avec cette année une programmation qui fait écho à l’exposition Temple of Love, qui célèbre jusqu’en janvier 2025 le travail d’un des stylistes les plus singuliers de sa génération.

Invité à concevoir le programme du festival, l’Américain a choisi trois films importants pour lui : Queendom, un documentaire sur l’artiste queer russe Gena Marvin, Le Chat noir, un thriller hollywoodien des années 30, et The Rocky Horror Picture Show, comédie musicale culte qui a révolutionné la culture queer. De quoi mieux comprendre son univers.

Les projections auront lieu dans la splendide cour d’honneur du palais Galliera avec un mot d’introduction par un(e) spécialiste – et il y aura bien sûr du pop-corn au comptoir !

Quand ? 4, 5 et 6 septembre, 20h (projection à 21h30).

Où ? palais Galliera, musée de la Mode de Paris, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e.

Combien ? 15-17 € (avec visite de l’exposition). Billetterie ici.