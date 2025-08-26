Paris

Un festival de cinéma en plein air programmé par Rick Owens au palais Galliera !

Les projections auront lieu dans la sublime cour d'honneur du musée.

Écrit par
Smael Bouaici
Palais Galliera
Comme depuis quatre ans, le musée de la Mode de Paris clôt la saison des festivals de cinéma en plein air avec cette année une programmation qui fait écho à l’exposition Temple of Love, qui célèbre jusqu’en janvier 2025 le travail d’un des stylistes les plus singuliers de sa génération.

Invité à concevoir le programme du festival, l’Américain a choisi trois films importants pour lui : Queendom, un documentaire sur l’artiste queer russe Gena Marvin, Le Chat noir, un thriller hollywoodien des années 30, et The Rocky Horror Picture Show, comédie musicale culte qui a révolutionné la culture queer. De quoi mieux comprendre son univers. 

Les projections auront lieu dans la splendide cour d’honneur du palais Galliera avec un mot d’introduction par un(e) spécialiste – et il y aura bien sûr du pop-corn au comptoir !

Quand ? 4, 5 et 6 septembre, 20h (projection à 21h30).
Où ? palais Galliera, musée de la Mode de Paris, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e.
Combien ? 15-17 € (avec visite de l’exposition). Billetterie ici.

