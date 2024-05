Un grand défilé hip-hop va faire twerker le musée d’Orsay

Et la médaille d’or des meilleures olympiades culturelles revient… au musée d’Orsay. Les 8 et 9 juin prochains, le musée invite le chorégraphe et figure du mouvement hip-hop Mourad Merzouki, très impliqué dans cette olympiade (il a déjà imaginé la Danse des Jeux). Les danseurs de sa compagnie Käfig défileront comme des fous entre les statues de la nef dans une célébration électrisante de la diversité des corps et des mouvements. Personne ne restera de marbre (à part, peut-être, les statues) !

Depuis le début des olympiades culturelles, qui fait fleurir des événements au carrefour des arts et des sports partout dans l’Hexagone (histoire de chauffer la salle avant les JO), l’ancienne gare a été le lieu des plus folles expériences. On y aura vu le funambule Nathan Paulin marcher en apesanteur au-dessus des œuvres, des danseurs de waacking s’affronter en battle sous son immense verrière ou encore l’inénarrable Hortense Belhôte nous parler de foot féminin à travers l’histoire de l’art. L’ultime bal aura lieu le 22 juin

Où ? musée d’Orsay, esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, Paris 7e.

Quand ? les 8 et 9 juin à 20h.

Combien ? 14 € - billetterie ici.