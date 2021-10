Un magasin IKEA de meubles d'occasion va ouvrir à Paris

Si IKEA a pris son temps pour s'installer dans Paris intra-muros, la firme suédoise y sème désormais ses adresses à une vitesse folle. Après l'ouverture de ses magasins urbains à Madeleine et rue de Rivoli ces deux dernières années, on vient d'apprendre qu'une nouvelle annexe parisienne arrivera au cours de l'année prochaine. C'est Walter Kadnar, le patron de la branche française, qui a révélé la chose jeudi dernier sur Franceinfo.

Un magasin à l'offre différente puisqu'il ne proposera à la vente que des meubles d'occasion IKEA. L'occasion de chiner du IKEA vintage et surtout de profiter d'un stock monumental déjà en circulation et clairement réutilisable. Faites un tour sur Le Bon Coin pour vous en convaincre.

A part ça, le PDG n'a rien lâché d'autre, notamment sur la localisation du lieu. En regardant vite fait la carte de la capitale, on pense alors à la récente fermeture de Gibert… Et on ne va pas se mentir, si cette hypothèse tapait dans le mille, ça mettrait sacrément en pièces détachées toute une époque et un imaginaire parisien. Attendons et regardons comme on dit.