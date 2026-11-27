Avant d’affronter le marathon calorique du réveillon et les anecdotes de la famille de votre moitié, ça vous dit un petit galop d’essai d’esprit de Noël ? Le 12 décembre, le Raffles Royal Monceau et Staycation proposent au Katara, le cinéma privé de 99 places du palace, un marathon de films de Noël, avec 3 séances de 5h chacune. Attention on ne parle pas des téléfilms mal doublés, bourrés de neige artificielle et de clichés en pull moche mais des classiques indémodables classés en trois catégories selon les horaires.

© Royal Monceau Cinéma Katara

A voir et à manger

De 9h à 14h, la séance familiale va proposer Le Pôle Express de Robert Zemeckis puis Toy Story 5 d’Andrew Stanton, entrecoupée d’un petit-déjeuner servi à la place. De 15h à 20h, les comédies romantiques (avec Hugh Grant) débarquent : Love Actually de Richard Curtis suivi du journal de Bridget Jones de Sharon Maguire avec en bonus un tea time doudou. Et enfin, de 21h à 2h, places aux films plus décalés avec Edward aux mains d'argent de Tim Burton et The Mask de Chuck Russell, accompagnés de bouchées et boissons version dîner. Palace oblige, le billet pour chacune de ces séances affiche un tarif assez raide : 79€ par adulte et 49€ pour les enfants. Mais outre les collations, ce moment plutôt inédit inclut le confort des maxi-fauteuils du cinéma, des pop-corn à volonté et des animations surprises entre les films.

Où ? 37, av. Hoche, Paris 8e

Quand ? Samedi 12 décembre

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