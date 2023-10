Un marché de Noël japonais géant va squatter une friche de 10 000 mètres carrés

On en est donc là : nous sommes le 12 octobre, les températures ont pourléché la barre des 30 degrés ces dernières semaines, et les premiers marchés de… Noël pointent à l’horizon. Si certains sentent sacrément le sapin, d’autres se distinguent par leur pas de côté comme Shizen, le village de Noël japonais dont la quatrième édition aura lieu à la Cité Fertile les 9 et 10 décembre.

Pour ce Shizen (la nature en japonais) 2023, plus de 80 exposants célébreront tous les arts et artisanats nippons. L’an dernier, on trouvait sur les étals des illustrations, des thés locaux, des objets de design et de déco, de la braderie, des sapes, des kimonos et un max de sakés !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shizen - le Noël japonais (@shizenmarket)

En parallèle, les visiteurs avaient pu s’initier à la calligraphie, à l’origami, aux mangas ou à l’ikebana, l’art floral japonais. Le Shizen proposait aussi des conférences et des perfs de taiko, ces gros tambours de là-bas, et des DJ sets du Japan Connection Festival. Le reste de la programmation arrive d’ici décembre, comme l’automne normalement.

Quand ? samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023.

Où ? à la Cité Fertile, 14 avenue Edouard-Vaillant, 93500 Pantin.

Combien ? accès libre.

Côté culture nippone

Si vous êtes fada de culture japonaise mais que vous n’avez pas la foi d’atteindre décembre, voici un plan filé sous le kimono. Le 20 octobre, le Grand Rex accueillera un événement exceptionnel : une projection en avant-première de Le Garçon et le Héron, le nouveau film du maître Hayao Miyazaki, déjà un énorme carton au Japon, qui raconte la rencontre magique et initiatique entre un orphelin et un héron cendré au cœur d’une campagne nippone fantasmagorique. La projection du Garçon et le Héron ne sera que le début des réjouissances, vous allez ensuite pouvoir vous rassasier d’animation jusqu’au petit matin avec trois chefs-d’œuvre absolus (Le Voyage de Chihiro ; Le Château ambulant ; Princesse Mononoké) du cinéaste japonais projetés dans la grande salle du Rex.