Un mur géant signé du pop artiste Robert Indiana s'installe gratuitement au cœur de Paris

Un symbole d’amour qui, espérons-le, permettra de préserver le Grand Palais ce weekend.

De l’amour en barres (d’acier) : c’est exactement ce dont Paris a besoin en ce moment. En parallèle de la foire Art Basel, qui se déroule cette semaine au Grand Palais, la sculpture monumentale LOVE Wall de Robert Indiana est exposée sur la place Clemenceau du 20 au 25 octobre.

Une estampe iconique du pop art que l’artiste graphiste américain a créée en 1964 sous forme de carte de vœux, et qui a depuis été déclinée de manière industrielle dans des affiches ou objets de design – et même un timbre de la poste américaine.

Un symbole d’amour qui, espérons-le, permettra de préserver le Grand Palais ce weekend, alors que la manifestation prévue le samedi 24 octobre met déjà la capitale sous tension. La sculpture a été installée par la galerie Almine Rech, qui présente l'exposition Robert Indiana: Alchemy jusqu'au au 23 janvier 2027.

Où ? place Clemenceau, Paris 8e.

Quand ? du 20 au 25 octobre 2026.

Combien ? gratuit.