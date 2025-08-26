Un nouveau cinéma en plein air s’installe dans la cour de l’Hôtel des Invalides !

Heureusement que c’est la fin de l’été, parce qu’on n’a bientôt plus de place dans notre dossier des meilleurs cinémas en plein air parisiens. Cette fois, c’est aux Invalides que ça se passe, les 4, 5 et 6 septembre, pour un événement caritatif intitulé “Les Invalides font leur cinéma”, au profit des soldats blessés et des familles endeuillées des armées.

Et niveau cadre, ça va être difficile de rivaliser : le grand écran sera installé dans la cour du Dôme, soit juste sous la coupole dorée de l’église, qui culmine à 110 mètres. Pensez à regarder le film de temps en temps !

La programmation voit tout aussi large, avec trois films qui n’ont plus rien à prouver : l’excellent Le Sens de la fête du duo Toledano & Nakache (le 4 septembre), Agent très spéciaux, la très réussie réinterprétation du film d’espionnage de Guy Ritchie (le 5), et le plus gros carton du box-office français de l’année 2024 Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney (le 6).

Quand ? les 4, 5 et 6 septembre 2025, 20h, projection à 20h30.

Où ? hôtel des Invalides, place Vauban, Paris 7e.

Combien ? 10 €.