Un nouveau parcours de street art dans le quartier des Batignolles

Si on vous dit street art à Paris, il y a des chances que vous nous répondiez du tac-o-tac 13e arrondissement. Sauf que cette fois, on vous propose de faire un pas de côté, et même de partir en diagonale en direction du 17e. Sous le patronage de la mairie de l’arrondissement et de l’association Art en ville, une nouvelle balade artistique a récemment fait son apparition dans le quartier des Batignolles.

De la rue Nollet à la rue Brochant en passant par le marché des Batignolles, neuf artistes ont disséminé leurs travaux dans le quartier pour rendre hommage à sa vie et à son histoire. De petites interventions “réparent” les fissures de la ville, comme celles de l’artiste Ememem qui s’inspire de l’art traditionnel japonais du kintsugi – dont l’objectif est de raccommoder des objets cassés – pour agrémenter de céramiques les lézardes de la rue Brochant. Également inspirée par les détériorations urbaines, Jeannine Santos a imaginé une ode à l’architecture en insérant des petites maisons entre deux failles de la rue Nollet. Toujours dans les mini-formats, Moreje rend hommage à deux illustres poètes du 17e, Barbara et Verlaine, grâce à des portraits en mosaïque à retrouver rue Nollet et rue Brochant.

© Art en Ville

Si c’est de la grosse fresque bien colorée que vous cherchez, avancez de quelques pas dans la rue Nollet pour découvrir la fresque toute douce de Nelio qui réinterprète les teintes de l’architecture vernaculaire. Même inspi du côté de Pastel, dont les formes organiques imitent la nature et l’architecture de l’arrondissement. La star du street art Seth, lui, réalise une ode à la jeunesse et investit le trottoir en face de la bibliothèque Colette et de l’école maternelle Brochant avec une fresque monumentale à l’allure de dessin animé. Les frères Ratur & Sckaro se sont, eux, penchés sur l’esprit festif du coin en reproduisant une scène de café déjantée tout droit tirée du métavers tandis que le graffeur Jaw a refait la façade du marché des Batignolles avec un ensemble coloré, à mi-chemin entre abstraction et figuration.

Bien évidemment, la balade est gratuite ! Et petit bonus, des visites guidées sont possibles chaque premier samedi du mois, à 15h.