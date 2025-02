Un nouveau Time Out Market de 1 000 mètres carrés va ouvrir à New-York à l’automne

New York remet le couvert ! Après Dumbo, Time Out Market s’offre une deuxième adresse en plein cœur de Manhattan. Union Square, sept cuisines, un bar et une scène pour ambiancer le tout. Bref, un gros festin en approche.

Nouvelle réf’ sur l’étal des Time Out Market ! Commencée en 2014 à Lisbonne, la success story de la saga des Time Out Markets s’apprête à connaître une nouvelle – la 11e – déclinaison avec l’ouverture à l’automne 2025 d’une deuxième adresse à New York. Tout simplement.

Et après avoir investi en 2019 le quartier brooklynien de Dumbo – on te voit, la vue sur le Brooklyn Bridge –, cette deuxième graine à Big Apple sera plantée en plein cœur de Manhattan, précisément dans le quartier d’Union Square, dans un espace ayant déjà accueilli un food court. Au cadastre, on découvre un Market de 1 000 mètres carrés, à l’intérieur duquel les visiteurs profiteront d’environ 300 places assises, dont 70 sur la terrasse. Nouveau quartier et nouveau lieu, mais encore et toujours le même concept de mettre un coup de projo sur la crème des chef·fes new-yorkais, lesquels seront en charge d’animer sept cuisines et un bar.

Encore en gestation, le casting façonné par les critiques de Time Out New York aura pour credo de célébrer la diversité et la vitalité des scènes culinaires de la ville, avec autant de noms bien installés que de blazes encore sous les radars. Dernière chose : il y aura aussi une scène pour accueillir une kyrielle d’événements culturels, histoire de danser, pogoter et se marrer entre deux bouchées. Vous avez compris, le panier de ce second Time Out Market new-yorkais est bien garni, encore un peu de patience avant d’aller le dévorer.

Photography courtesy of Time Out Market | Time Out Market, Union Square

À propos des Time Out Market

Versants physiques et événementiels du média, les Time Out Market ont commencé à hérisser le monde à partir de 2014 à Lisbonne en investissant l’iconique Mercado da Ribeira sur les bords du Tage. Un food court qui s’est immédiatement fait une place dans la vie culturelle de la ville – on parle aujourd’hui d’un passage obligé aussi bien pour les touristes que pour les locaux – en réussissant à redonner vie à un emblème de Lisbonne en célébrant son bouillonnement gastronomique contemporain.

Depuis, le modèle a été dupliqué à l’échelle mondiale avec des food courts autant ouverts à Londres et New York, villes historiques de Time Out, qu’à Cape Town ou Dubaï. La suite ? « Notre objectif à moyen terme est d’ouvrir 40 à 50 marchés dans les grandes villes du monde », a dévoilé Chris Ohlund, PDG de Time Out Group plc. Bientôt un Time Out Market en bas de chez vous ?