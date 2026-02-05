Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Un prodige californien va cuisiner un menu muy caliente pour la Saint Valentin

Le 14 février, Robert Mendoza va être derrière les fourneaux du Mama Shelter Paris East.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Saint Valentin avec Robert Mendoza
© Mama Shelter
Publicité

Il semble bien qu'en 2026 l’idylle entre Paris et Robert Mendoza va continuer ! Après avoir accompagné les débuts du Saint-Sébastien ou de Cloche et en attendant de passer la bague au doigt de son adresse à lui (une table mythique du 11e), le chef californien d’origine mexicaine s'installe derrière les fourneaux du Mama Shelter Paris East pour un menu muy caliente exceptionnel, spécial Saint Val'.

Saint Valentin
© Mama Shelter

Le 14 février, durant toute la soirée, il va cuisiner daurade en aguachile verde, paleron braisé et salsa roja, tarte au chocolat et cerise au marasquin… Et pour la suite de la nuit, un DJ prend le relais pour vous convaincre que les hanches sont aussi une articulation. Bueno à savoir : le menu est disponible aussi dans les deux autres Mama, à Paris West et à La Défense.

Combien ? 69 €
Où ? 109, rue de Bagnolet, 75020 Paris

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.