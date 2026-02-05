Un prodige californien va cuisiner un menu muy caliente pour la Saint Valentin

Il semble bien qu'en 2026 l’idylle entre Paris et Robert Mendoza va continuer ! Après avoir accompagné les débuts du Saint-Sébastien ou de Cloche et en attendant de passer la bague au doigt de son adresse à lui (une table mythique du 11e), le chef californien d’origine mexicaine s'installe derrière les fourneaux du Mama Shelter Paris East pour un menu muy caliente exceptionnel, spécial Saint Val'.

© Mama Shelter

Le 14 février, durant toute la soirée, il va cuisiner daurade en aguachile verde, paleron braisé et salsa roja, tarte au chocolat et cerise au marasquin… Et pour la suite de la nuit, un DJ prend le relais pour vous convaincre que les hanches sont aussi une articulation. Bueno à savoir : le menu est disponible aussi dans les deux autres Mama, à Paris West et à La Défense.

Combien ? 69 €

Où ? 109, rue de Bagnolet, 75020 Paris