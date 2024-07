Un quatre mains exceptionnel de Top Cheffes chez Sélune

Après avoir affronté les décomptes de Stéphane Rotenberg dans Top Chef (à un an d’écart) et après avoir envoyé des assiettes côte à côte sur la péniche Mazette lors de la dernière édition du festival Cheffes!, Bérangère Fagart de Sélune et Shirley Duthilleux sous-cheffe du Ritz se décident à cuisiner ensemble pour un dîner qui fait saliver !



Préparez-vous à un voyage en cinq étapes (et 70€) sous des latitudes asiatiques hautement personnelles (Shirley est d'origine Vietnamienne et la grand-mère de Bérangère a vécu 20 ans au Vietnam) : crêpe Bang Xeo aux bulots ; pressé de bœuf et riz croustillant ; maquereau laqué teriyaki, courgette et abricot ; fromage et dessert… Dépêchez-vous de réserver, c’est pour un mercredi soir seulement.

Quand ? Mercredi 17 juillet au diner

Où ? 37bis rue de Montreuil, Paris 11e

Par ici pour réserver